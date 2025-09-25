"Посмотрим, есть ли у тебя смелость": Усик готов подраться с Джейком Полом по правилам ММА
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил на слова блогера-боксера Джейка Пола, который планирует победить его в течение следующих пяти лет.
Усик сделал в соцсетях репост видеообращения Пола и заявил, что после завершения боксерской карьеры готов подраться с ним в клетке.
Джейк Пол заявил, что к 2030 году хочет завести троих детей, стать чемпионом мира, миллиардером, жениться, начать президентскую кампанию, полететь на Луну, выиграть "Оскар" и, как вишенка на торте, — победить Александра Усика. Этот пункт является пятым в его списке.
Украинский боксер не замедлил с ответом и опубликовал ответ.
"Хороший план. Но я здесь не ради пятого места — только первого. Скоро переверну страницу бокса, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, действительно ли у тебя есть смелость, или только жажда хайпа", — написал Усик.
Известно, что американец Джейк Пол следующий бой проведет 14 ноября в Майами против Джервонты Дэвиса.
Бой Усика с Полом в ММА — что известно
19 июля на стадионе "Уэмбли" Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа в пятом раунде.
После боя на ринг поднялся Джейк Пол, который бросил вызов украинцу, предложив провести бой по правилам ММА.
Между спортсменами уже состоялась дуэль взглядов на ринге, а видео этой встречи быстро разлетелось по соцсетям.
Поединок Усика и Пола в ММА еще не подтвержден официально.
Напомним, ранее Джейк Пол дрался с Майком Тайсоном в 2024 году. Но этот бой раскритиковали фанаты. Пол победил звездного боксера, который старше его на 31 год, но перед этим Тайсон, у которого язва желудка, чуть не умер, поэтому бой получился невзрачным.
А тем временем американец Теренс Кроуфорд занял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира, обогнав абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.