"Посмотрим, есть ли у тебя смелость": Усик готов подраться с Джейком Полом по правилам ММА

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил на слова блогера-боксера Джейка Пола, который планирует победить его в течение следующих пяти лет.

Усик сделал в соцсетях репост видеообращения Пола и заявил, что после завершения боксерской карьеры готов подраться с ним в клетке.

Усик и Джейк Пол обменялись сообщениями

Джейк Пол заявил, что к 2030 году хочет завести троих детей, стать чемпионом мира, миллиардером, жениться, начать президентскую кампанию, полететь на Луну, выиграть "Оскар" и, как вишенка на торте, — победить Александра Усика. Этот пункт является пятым в его списке.

Украинский боксер не замедлил с ответом и опубликовал ответ.

"Хороший план. Но я здесь не ради пятого места — только первого. Скоро переверну страницу бокса, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, действительно ли у тебя есть смелость, или только жажда хайпа", — написал Усик.

Известно, что американец Джейк Пол следующий бой проведет 14 ноября в Майами против Джервонты Дэвиса.

Бой Усика с Полом в ММА — что известно

19 июля на стадионе "Уэмбли" Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа в пятом раунде.

После боя на ринг поднялся Джейк Пол, который бросил вызов украинцу, предложив провести бой по правилам ММА.

Между спортсменами уже состоялась дуэль взглядов на ринге, а видео этой встречи быстро разлетелось по соцсетям.

Поединок Усика и Пола в ММА еще не подтвержден официально.

Напомним, ранее Джейк Пол дрался с Майком Тайсоном в 2024 году. Но этот бой раскритиковали фанаты. Пол победил звездного боксера, который старше его на 31 год, но перед этим Тайсон, у которого язва желудка, чуть не умер, поэтому бой получился невзрачным.

А тем временем американец Теренс Кроуфорд занял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира, обогнав абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.