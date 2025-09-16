Кроуфорд поднялся в ТОП-10: Усика сместили с первого места в рейтинге сильнейших боксеров мира

Американец Теренс Кроуфорд занял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира, обогнав абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира по версии авторитетного журнала The Ring.

Американец Теренс Кроуфорд, поднялся с третьего места на первое после победы над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Кроуфорд завоевал титулы чемпиона по версии WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе. Альварес после поражения опустился на последнюю, десятую строчку рейтинга The Ring.

"Кроуфорд закрепил за собой звание величайшего бойца эпохи. Теперь он — чемпион в пяти весовых категориях, абсолютный чемпион в трех весовых категориях и четырехкратный обладатель титула The Ring", — отметили авторы.

Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку. Замыкает тройку лидеров японский боксер Наоя Иноуэ, защитивший титулы чемпиона мира и абсолютного чемпиона в первом полулегком весе в бою с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым 14 сентября на арене "IG Arena" в городе Нагоя.

Теперь Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

ТОП-10 сильнейших боксеров мира по версии The Ring выглядит так:

Теренс Кроуфорд (США) Александр Усик (Украина) Наоя Иноуэ (Япония) Дмитрий Бивол (Россия) Артур Бетербиев (Россия) Джесси Родригес (США) Дзюнто Накатани (Япония) Шакур Стивенсон (США) Дэвид Бенавидес (США) Сауль Альварес (Мексика)

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) требовала от Александра Усика предоставить новые медицинские документы, подтверждающие его травму спины.

Усик может отказаться от боя с Джозефом Паркером, но тогда федерация может забрать у него пояс WBO. Паркер в таком случае автоматически получит титул.