Кроуфорд поднялся в ТОП-10: Усика сместили с первого места в рейтинге сильнейших боксеров мира
Американец Теренс Кроуфорд занял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира, обогнав абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира по версии авторитетного журнала The Ring.
Американец Теренс Кроуфорд, поднялся с третьего места на первое после победы над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Кроуфорд завоевал титулы чемпиона по версии WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе. Альварес после поражения опустился на последнюю, десятую строчку рейтинга The Ring.
"Кроуфорд закрепил за собой звание величайшего бойца эпохи. Теперь он — чемпион в пяти весовых категориях, абсолютный чемпион в трех весовых категориях и четырехкратный обладатель титула The Ring", — отметили авторы.
Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку. Замыкает тройку лидеров японский боксер Наоя Иноуэ, защитивший титулы чемпиона мира и абсолютного чемпиона в первом полулегком весе в бою с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым 14 сентября на арене "IG Arena" в городе Нагоя.
Теперь Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.
ТОП-10 сильнейших боксеров мира по версии The Ring выглядит так:
- Теренс Кроуфорд (США)
- Александр Усик (Украина)
- Наоя Иноуэ (Япония)
- Дмитрий Бивол (Россия)
- Артур Бетербиев (Россия)
- Джесси Родригес (США)
- Дзюнто Накатани (Япония)
- Шакур Стивенсон (США)
- Дэвид Бенавидес (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) требовала от Александра Усика предоставить новые медицинские документы, подтверждающие его травму спины.
Усик может отказаться от боя с Джозефом Паркером, но тогда федерация может забрать у него пояс WBO. Паркер в таком случае автоматически получит титул.