Усик попросил WBO отсрочить поединок с Паркером: что стало причиной, — Sky Sports

Команда абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика попросила WBO (Всемирную боксерскую организацию) отложить переговоры о бое с Джозефом Паркером и дать ему больше времени. Все из-за того, что украинский спортсмен получил травму.

Соответствующее письмо с просьбой об отсрочке поединка поступило от команды Усика в письме к WBO. Об этом сообщил промоутер Фрэнк Уоррен в эксклюзивном комментарии для издания Sky Sports.

"Он (Усик) вчера прислал письмо, в котором отметил, что просит о продлении срока, поскольку получил травму, прежде чем ему будет предписано что-то делать", — отметил Уоррен.

Также промоутер объяснил, что может произойти дальше.

"Что бы ни случилось, факт остается фактом: Джозеф Паркер либо будет драться как чемпион, если Усик откажется от титула, либо будет драться с Усиком за титул", — сказал он.

По словам Фрэнка Уоррена, если бой между Усиком и Паркером не состоится, то Паркеру придется выйти на ринг против официального претендента на титул.

"Если победит Мозес или Диллиан, они займут первое место, а если бой между Усиком и Паркером не состоится, то Джо (Паркер) придется драться с официальным претендентом на титул", — добавил промоутер.

Что будет, если не состоится боя между Усиком и Паркером

Стоит отметить, что о бое Александра Усика с новозеландцем Джозефом Паркером стало известно 21 июля. Британское издание Talk Sport сообщило, что именно WBO должна первой потребовать от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе провести бой с новозеландским боксером.

Если же Усик откажется или выберет другой вариант для поединка — например, реванш с Тайсоном Фьюри, то у него могут забрать пояс WBO. Зато Джозеф Паркер автоматически получит титул.

Напомним, 2 августа издание Seconds Out сообщило, что Александр Усик намерен дебютировать в новой для себя дисциплине — ММА.

Также 7 августа медиа Sport.ua рассказало о том, что американский супертяж Джаррелл Миллер заявил о возможности легко победить Усика.