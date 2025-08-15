Усик попросив WBO відтермінувати поєдинок з Паркером: що стало причиною, — Sky Sports

Команда абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика попросила WBO (Світову боксерську організацію) відкласти переговори про бій з Джозефом Паркером і дати йому більше часу. Все через те, що український спортсмен зазнав травми.

Відповідний лист із проханням про відтермінування поєдинку надійшов від команди Усика у листі до WBO. Про це повідомив промоутер Френк Воррен в ексклюзивному коментарі для видання Sky Sports.

"Він (Усик) вчора надіслав листа, в якому зазначив, що просить про продовження терміну, оскільки отримав травму, перш ніж йому буде наказано щось робити", — зазначив Воррен.

Також промоутер пояснив, що може відбутися далі.

"Що б не сталося, факт залишається фактом: Джозеф Паркер або буде битися як чемпіон, якщо Усик відмовиться від титулу, або буде битися з Усиком за титул", — сказав він.

За словами Френка Воррена, якщо бій між Усиком і Паркером не відбудеться, то Паркеру доведеться вийти на ринг проти офіційного претендента на титул.

"Якщо переможе Мозес або Ділліан, вони займуть перше місце, а якщо бій між Усиком і Паркером не відбудеться, то Джо (Паркер) доведеться битися з офіційним претендентом на титул", — додав промоутер.

Що буде, якщо не відбудеться бою між Усиком і Паркером

Варто зазначити, що про бій Олександра Усика з новозеландця Джозефа Паркера стало відомо 21 липня. Британське видання Talk Sport повідомило, що саме WBO має першою вимагати від абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі провести бій з новозеландським боксером.

Якщо ж Усик відмовиться чи обере інший варіант для поєдинку — наприклад, реванш із Тайсоном Ф’юрі, то у нього можуть забрати пояс WBO. Натомість Джозеф Паркер автоматично отримає титул.

