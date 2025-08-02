Може дебютувати в ММА: у команді Усика назвали ймовірного наступного суперника

Після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа триразовий абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик має намір дебютувати в новій для себе дисципліні.

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Наразі команда українського чемпіона Олександра Усика працює над наступним боєм, розглядаючи одразу кілька варіантів, пише ресурс Seconds Out.

Як розповів директор команди Сергій Лапін, під час відбору кандидатур для можливого поєдинку, спортсмен орієнтується на суперників, бій з якими має сенс як за спортивним, так і за глядацьким інтересом.

При цьому майже кожен боєць викликав на бій Джейка Пола, зазначає директор, однак підкреслює, що в Усика в цьому плані інша історія інша.

"Для нас йдеться про ММА, про щось нестандартне", — зауважив Сергій Лапін, додавши, що саме в цьому полягає інтерес до "дуелі".

Він зазначив, що в даному випадку не йдеться про класичний боксерський поєдинок, а саме про "реслінг", де шанси у супротивників "рівніші".

"У Джейка є певний досвід, а Олександру довелося б швидко адаптуватися", — вважає Сергій Лапін, додавши, що цей бій може стати масовим шоу з величезною світовою аудиторією.

За його словами, переговори між сторонами тривають, і якщо все складеться вдало, бій між Джейком Полом і Олександром Усиком може відбутися на початку 2026 року.

Нагадаємо, 20 липня Олександр Усик у п'ятому раунді переміг британця Даніеля Дюбуа, ставши володарем поясів WBA, WBO, WBC та IBF. Після чого, щоб не втратити пояс WBO, Усик має провести бій проти обов'язкового претендента — новозеландця Джозефа Паркера.

Однак після завершення поєдинку з британцем на ринг піднявся блогер і боксер зі США Джейк Пол, який запропонував Усику влаштувати бій і між ними. І Олександр не став заперечувати.

Водночас колишній промоутер чемпіона Олександр Красюк вважає, що якщо Усик захоче заробити, то Джейк Пол є в цьому випадку найкращим варіантом. А ось якщо боксер захоче "комусь щось довести", ймовірно, його противником стане британець Тайсон Ф'юрі.