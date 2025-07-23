Найкращий варіант для заробітку: названо кандидата для наступного бою з Усиком (відео)

У триразового абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика відкрилася низка перспектив після тріумфальної перемоги над британцем Даніелем Дюбуа. Наступний його суперник визначиться виходячи з його бажань.

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Український боксер може провести бій з американським блогером Джейком Полом або Тайсоном Ф'юрі, якого він уже двічі перемагав. Про це сказав колишній промоутер чемпіона Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing King Media.

Після перемоги над Дюбуа Усику варто завершити професійну кар'єру, говорив Красюк

Пол викликав Усика на поєдинок за правилами ММА, українець не відмовив йому. Вони навіть провели битву поглядів після перемоги Усика над Дюбуа.

"Усе залежить від завдання Олександра і що він захоче зробити. Якщо заробити грошей, мабуть, Джейк Пол — найкращий варіант. Ніякого ризику, велика аудиторія, величезні цифри", — поділився він думкою.

У разі, якщо Усик захоче "комусь щось довести", ймовірно, його противником стане британець Тайсон Ф'юрі.

"У глибині душі я не вірю, що цей поєдинок відбудеться", — визнав Красюк.

Також Красюк у коментарі виданню Sport.ua говорив, що після перемоги над Дюбуа Усику варто завершити професійну кар'єру.

Промоутер Френк Воррен стверджував, що українець зобов'язаний битися з Джозефом Паркером і бій нібито вже призначила боксерська організація WBO.

"Зараз йому [Усику] потрібно відпочити. Думаю, у нас ще є час, поки він не завершить кар'єру", — говорив Воррен.

Нагадаємо, WBO незабаром може призначити Олександру Усику обов'язковий захист титулу. Паркер залишається у списку топ-суперників української зірки боксу.

Олександр Усик нещодавно розповідав про секретний удар під назвою "Іван", яким він відправив Дюбуа в нокаут у п'ятому раунді.