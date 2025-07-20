"Секретний удар": Усик розповів, як йому вдалося перемогти Дюбуа (відео)

Олександр Усик відправив у нокаут Даніеля Дюбуа таємничим ударом, який має назву "Іван".

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Боксер-важковик Олександр Усик, який виборов перемогу у п'ятому раунді, присвятивши її українцям, після бою розповів, як йому вдалося так швидко розправитися з суперником.

"Ми готувалися до цього поєдинку з моєю командою. Ми вивчили перший бій, ми готували комбінації. Цей удар називається "Іван", — сказав на пресконференції Олександр Усик.

Спортсмен пояснив, що "Іван", це звичайний кремезний український чоловік, який мешкає в селі та працює на фермі.

"Такий собі козак", — додав чемпіон.

За словами Усика, цей удар він разом із командою вигадав у 2018 році, коли перебував в іншій ваговій категорії. Саме удар "Іван" вдалося вперше застосовувати під час другого поєдинку проти Дюбуа, який і приніс йому перемогу.

Нагадаємо, Усик став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, здобувши титули WBA, WBO, WBC і IBF. Фокус вів онлайн-репортаж "суперпоєдинку" в Лондоні.

Українці традиційно відреагували на бій-реванш з британцем, наробивши купу мемів.

Варто зазначити, що на дострокову перемогу Усика коефіцієнт був 2.10, а на перемогу Дюбуа приймали ставки з коефіцієнтом у 5.50. Перемогу українського спортсмена за очками букмекери "оплачували" в 2.85, а шанси його британського візаві були набагато меншими. При цьому, перемога "господаря" в першому раунді розглядалася з коефіцієнтом 100.00.

Мексиканський боксер Сауль Альварес поставив на перемогу українця 500 000 доларів США.

Американський боксер і чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон оцінював шанси Усика перемогти Дюбуа в реванші. На його думку, здолати українського боксера на рингу неможливо. А ось зірки боксу Леннокс Льюїс і Тайсон Ф'юрі вважали, що бій-реванш закінчиться не на користь українця.