Усик розгромив Дюбуа: українці сколихнули мережу мемами про бій (фото)
Уночі 20 липня відбувся бій-реванш українця Олександра Усика і британця Даніеля Дюбуа на стадіоні Вемблі в Лондоні, в результаті якого Усик виборов перемогу на п'ятому раунді. Українці традиційно не забарилися із жартами на цю тему й наробили мемів про бій.
Яскраві моменти реваншу Усика і Дюбуа викликали хвилю емоцій у користувачів. Жарти про "головну" фразу вечора don't push the horses, епічний провал Дюбуа вже на п'ятому раунді та інше закарбували історичну перемогу українця. Фокус зібрав меми від українців про бій.
Вже у перші хвилини після завершення бою у мережі з'явився один із перших мемів у вже традиційному стилі для українців: на фоні, який використовують Повітряні сили України для зведення про ліквідацію ворожих цілей.
Фраза don't push the horses також неодмінно стала зіркою мемів українців.
Висміяли українці у мемах і те, що Дюбуа протримався на рингу з Усиком лише п'ять раундів.
У жартах українці також згадали і про ДТЕК, обігравши ситуацію із поразкою Дюбуа довкола планових відключень.
Пожартували українці і про те, що Дюбуа бій із Усиком запам'ятається надовго.
Привернула увагу українців і кінцева промова Олександра Усика, який натякнув, що наступним у переліку переможених може стати Тайсон Ф'юрі. Користувачка пожартувала: "Усик вірить у Трійцю у всіх можливих сенсах".
Також українці використали "чорний гумор" у мемах. Користувачка соцмереж пожартувала, що Усику слід було б виходити під звуки тривоги та "Шахедів", і тоді б українець здобув перемогу, навіть не торкнувшись супротивника.
Нагадаємо, Фокус вів текстову трансляцію поєдинку між Усиком та Дюбуа, зібравши головні моменти події.
Також Фокус писав про яскраву перемогу Усика над Дюбуа і передав слова українця, які той озвучив після завершення бою.