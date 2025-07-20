Усик розгромив Дюбуа: українці сколихнули мережу мемами про бій (фото)

Уночі 20 липня відбувся бій-реванш українця Олександра Усика і британця Даніеля Дюбуа на стадіоні Вемблі в Лондоні, в результаті якого Усик виборов перемогу на п'ятому раунді. Українці традиційно не забарилися із жартами на цю тему й наробили мемів про бій.

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Яскраві моменти реваншу Усика і Дюбуа викликали хвилю емоцій у користувачів. Жарти про "головну" фразу вечора don't push the horses, епічний провал Дюбуа вже на п'ятому раунді та інше закарбували історичну перемогу українця. Фокус зібрав меми від українців про бій.

Вже у перші хвилини після завершення бою у мережі з'явився один із перших мемів у вже традиційному стилі для українців: на фоні, який використовують Повітряні сили України для зведення про ліквідацію ворожих цілей.

Жарт про "знищення" Дюбуа

Фраза don't push the horses також неодмінно стала зіркою мемів українців.

Don't push the horses мем

Висміяли українці у мемах і те, що Дюбуа протримався на рингу з Усиком лише п'ять раундів.

Мем про нетривалий бій Усика і Дюбуа

У жартах українці також згадали і про ДТЕК, обігравши ситуацію із поразкою Дюбуа довкола планових відключень.

Мем про Дюбуа і ДТЕК

Пожартували українці і про те, що Дюбуа бій із Усиком запам'ятається надовго.

Мем про фразу вечора і Дюбуа

Привернула увагу українців і кінцева промова Олександра Усика, який натякнув, що наступним у переліку переможених може стати Тайсон Ф'юрі. Користувачка пожартувала: "Усик вірить у Трійцю у всіх можливих сенсах".

Мем про новий бій Усика з Ф'юрі

Також українці використали "чорний гумор" у мемах. Користувачка соцмереж пожартувала, що Усику слід було б виходити під звуки тривоги та "Шахедів", і тоді б українець здобув перемогу, навіть не торкнувшись супротивника.

Жарт про перемогу Усика

Нагадаємо, Фокус вів текстову трансляцію поєдинку між Усиком та Дюбуа, зібравши головні моменти події.

Також Фокус писав про яскраву перемогу Усика над Дюбуа і передав слова українця, які той озвучив після завершення бою.