Усик разгромил Дюбуа: украинцы всколыхнули сеть мемами о бое (фото)

Ночью 20 июля состоялся бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа на стадионе Уэмбли в Лондоне, в результате которого Усик одержал победу на пятом раунде. Украинцы традиционно не замедлили с шутками на эту тему и наделали мемов о бое.

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Яркие моменты реванша Усика и Дюбуа вызвали волну эмоций у пользователей. Шутки про "главную" фразу вечера don't push the horses, эпический провал Дюбуа уже на пятом раунде и прочее запечатлели историческую победу украинца. Фокус собрал мемы от украинцев о бое.

Уже в первые минуты после завершения боя в сети появился один из первых мемов в уже традиционном стиле для украинцев: на фоне, который используют Воздушные силы Украины для сведения о ликвидации вражеских целей.

Шутка об "уничтожении" Дюбуа

Фраза don't push the horses также непременно стала звездой мемов украинцев.

Не давите на лошадей мем

Высмеяли украинцы в мемах и то, что Дюбуа продержался на ринге с Усиком лишь пять раундов.

Мем о непродолжительном бое Усика и Дюбуа

В шутках украинцы также вспомнили и о ДТЭК, обыграв ситуацию с поражением Дюбуа вокруг плановых отключений.

Мем о Дюбуа и ДТЭК

Пошутили украинцы и о том, что Дюбуа бой с Усиком запомнится надолго.

Мем о фразе вечера и Дюбуа

Привлекла внимание украинцев и конечная речь Александра Усика, который намекнул, что следующим в перечне побежденных может стать Тайсон Фьюри. Пользовательница пошутила: "Усик верит в Троицу во всех возможных смыслах".

Мем о новом бое Усика с Фьюри о новом бое Усика с Фьюри

Также украинцы использовали "черный юмор" в мемах. Пользовательница соцсетей пошутила, что Усику следовало бы выходить под звуки тревоги и "Шахедов", и тогда бы украинец одержал победу, даже не коснувшись противника.

Шутка о победе Усика

Напомним, Фокус вел текстовую трансляцию поединка между Усиком и Дюбуа, собрав главные моменты события.

Также Фокус писал о яркой победе Усика над Дюбуа и передал слова украинца, которые тот озвучил после завершения боя.