"Секретный удар": Усик рассказал, как ему удалось победить Дюбуа (видео)

Александр Усик отправил в нокаут Даниэля Дюбуа таинственным ударом, который называется "Иван".

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Боксер-тяжеловес Александр Усик, который одержал победу в пятом раунде, посвятив ее украинцам, после боя рассказал, как ему удалось так быстро расправиться с соперником.

"Мы готовились к этому поединку с моей командой. Мы изучили первый бой, мы готовили комбинации. Этот удар называется "Иван", — сказал на пресс-конференции Александр Усик.

Спортсмен объяснил, что "Иван", это самый обычный крепкий украинский мужчина, который живет в селе и работает на ферме.

"Такой себе казак", — добавил чемпион.

По словам Усика, этот удар он вместе с командой придумал в 2018 году, когда находился в другой весовой категории. Именно удар "Иван" удалось впервые применять во время второго поединка против Дюбуа, который и принес ему победу.

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, завоевав титулы WBA, WBO, WBC и IBF. Фокус вел онлайн-репортаж "суперпоединка" в Лондоне.

Украинцы традиционно отреагировали на бой-реванш с британцем, наделав кучу мемов.

Стоит отметить, что на досрочную победу Усика коэффициент был 2.10, а на победу Дюбуа принимали ставки с коэффициентом в 5.50. Победу украинского спортсмена по очкам букмекеры "оплачивали" в 2.85, а шансы его британского визави были намного меньше. При этом, победа "хозяина" в первом раунде рассматривалась с коэффициентом 100.00.

Мексиканский боксер Сауль Альварес поставил на победу украинца 500 000 долларов США.

Американский боксер и чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон оценивал шансы Усика победить Дюбуа в реванше. По его мнению, одолеть украинского боксера на ринге невозможно. А вот звезды бокса Леннокс Льюис и Тайсон Фьюри считали, что бой-реванш закончится не в пользу украинца.