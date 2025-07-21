Усик може втратити пояс WBO без бою: з ким українця хочуть вивести на ринг

Олександру Усику, який нещодавно став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, вже незабаром можуть призначити обов'язковий захист титулу.

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За інформацією британського видання "Talk Sport", саме WBO має першою вимагати від українця провести бій проти обов’язкового претендента — новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик обере інший варіант для свого наступного поєдинку, наприклад, реванш із Тайсоном Ф’юрі, він може втратити пояс WBO. У такому випадку титул автоматично дістанеться Джозефу Паркеру — подібний сценарій уже траплявся у кар’єрі українця минулого року, коли він віддав пояс IBF Даніелю Дюбуа за аналогічних обставин.

Сам Даніель Дюбуа, до речі, став останнім суперником Олександра Усика. У травні на стадіоні «Вемблі» українець знову переміг британця, причому цього разу зробив це ще швидше — достроково завершив бій вже у п’ятому раунді.

Джозеф Паркер Фото: getty

Нині в списку топ-суперників українця залишається лише один нездоланий боксер — Джозеф Паркер. Зазначимо, що новозеландець володів титулом WBO у 2016-2018 роках, поки не програв Ентоні Джошуа. Після важкої поразки від Джо Джойса у 2022 році його списали з рахунків, однак Паркер несподівано відновив кар'єру — зараз у нього серія з шести перемог поспіль.

Останні бої Джозефа Паркера — перемоги над Деонтеєм Вайлдером, Чжаном та Мартіном Баколе — дозволили йому піднятися на третю сходинку у рейтингу найкращих важковаговиків планети. Вище — лише Тайсон Ф’юрі та Даніель Дюбуа.

"Наразі він посідає третє місце в гламурному дивізіоні боксу після Ф'юрі та Дюбуа.І він може злетіти ще вище після останньої невдачі "Потрійного Д"", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня На легендарному стадіоні "Вемблі" завершився поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа за пояси WBA, WBO, WBC і IBF.Олександр Усик виборов перемогу на п'ятому раунді бою: Дюбуа не зміг піднятися після другого нокдауну.

Окрім цього, Тайсон Ф’юрі привітав Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа та натякнув на можливий бій між ними. Також американський боксер Джейк Пол заявив, що хоче зустрітися з Усиком у поєдинку зі змішаних єдиноборств.