Усик может потерять пояс WBO без боя: с кем украинца хотят вывести на ринг

Александру Усику, который недавно стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, уже вскоре могут назначить обязательную защиту титула.

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По информации британского издания "Talk Sport", именно WBO должна первой потребовать от украинца провести бой против обязательного претендента — новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик выберет другой вариант для своего следующего поединка, например, реванш с Тайсоном Фьюри, он может потерять пояс WBO. В таком случае титул автоматически достанется Джозефу Паркеру — подобный сценарий уже случался в карьере украинца в прошлом году, когда он отдал пояс IBF Даниэлю Дюбуа при аналогичных обстоятельствах.

Сам Даниэль Дюбуа, кстати, стал последним соперником Александра Усика. В мае на стадионе "Уэмбли" украинец снова победил британца, причем на этот раз сделал это еще быстрее — досрочно завершил бой уже в пятом раунде.

Джозеф Паркер Фото: getty

Сейчас в списке топ-соперников украинца остается только один неодолимый боксер — Джозеф Паркер. Отметим, что новозеландец владел титулом WBO в 2016-2018 годах, пока не проиграл Энтони Джошуа. После тяжелого поражения от Джо Джойса в 2022 году его списали со счетов, однако Паркер неожиданно возобновил карьеру — сейчас у него серия из шести побед подряд.

Последние бои Джозефа Паркера — победы над Деонтеем Уайлдером, Чжаном и Мартином Баколе — позволили ему подняться на третью строчку в рейтинге лучших тяжеловесов планеты. Выше — только Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа.

"Сейчас он занимает третье место в гламурном дивизионе бокса после Фьюри и Дюбуа, и он может взлететь еще выше после последней неудачи "Тройного Д"", — говорится в публикации.

Напомним, что вечером 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" завершился поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за пояса WBA, WBO, WBC и IBF. Александр Усик одержал победу на пятом раунде боя: Дюбуа не смог подняться после второго нокдауна.

Кроме этого, Тайсон Фьюри поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа и намекнул на возможный бой между ними. Также американский боксер Джейк Пол заявил, что хочет встретиться с Усиком в поединке по смешанным единоборствам.