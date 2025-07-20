Усику бросают вызовы: Фьюри зовет украинца в ринг, а Пол — в октагон (видео)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в бою-реванше с Даниэлем Дюбуа и намекнул на возможную "мужскую встречу". Также желание встретиться на ринге с чемпионом, но уже в смешанных единоборствах, выразил американский боксер Джейк Пол.

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Тайсон Фьюри, который уже дважды получал от Александра Усика "тумаков", поздравил в соцсети украинского спортсмена с победой в невероятном бою.

"Александр знает, что есть только один человек, который может его побить", — подчеркнул британец.

Также Фьюри, который имеет прозвище "Цыганский король", считает себя единственным настоящим лидером и чемпионом.

Отметим, в 2024 году Усик дважды встречался с Фьюри. Первый бой состоялся в мае в Эр-Рияде, в котором украинец победил разделенным решением судей. Реванш в декабре длился все 12 раундов и судьи единогласно отдали победу Усику. Фьюри же считает, что он все равно победил в обоих поединках.

Кроме Фьюри, свои "претензии" к Усику высказал блогер и боксер из США Джейк Пол, который в прошлом году победил легенду мирового ринга Майка Тайсона.

После завершения поединка, американец поднялся на арену к украинцу, чтобы поздравить его с победой, и они устроили шуточную битву взглядов.

"Я очень уважаю тебя. Теперь давай проведем бой в ММА для всего мира", — предложил Джейк.

Позже, во время пресс-конференции, Усик отметил, что не против дебютировать в новой для себя дисциплине, но сначала, по мнению бойца, ему не помешает немного теории и практики.

"Да, это возможно, но надо немножко поработать над этим, чтобы было еще возможнее", — сказал Александр.

Стоит отметить, что перед поединком в Лондоне британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора, который ранее проигрывал Усику, а также Тайсону Фьюри и Виталию Кличко, попросил украинца перестать "метелить" своих противников.

"Чувак, можешь сделать нам одолжение? Перестань нас бить", — в шутку обратился он к новому чемпиону, на что Усик ответил отрицательно, "не-а".

Напомним, Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, завоевав титулы WBA, WBO, WBC и IBF. Фокус вел онлайн-репортаж "суперпоединка" в Лондоне.