Усику кидають виклики: Ф'юрі кличе українця у ринг, а Пол — в октагон (відео)

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою у бою-реванші з Даніелем Дюбуа й натякнув на можливу "чоловічу зустріч". Також бажання зустрітися на ринзі з чемпіоном, але вже у змішаних єдиноборствах, висловив американський боксер Джейк Пол.

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Тайсон Ф'юрі, який вже двічі отримував від Олександра Усика прочуханки, привітав у соцмережі українського спортсмена з перемогою у неймовірному бою.

"Олександр знає, що є лише одна людина, яка може його побити", — наголосив британець.

Також Ф’юрі, який має прізвисько "Циганський король", вважає себе єдиним справжнім лідером та чемпіоном.

Зазначимо, у 2024 році Усик двічі зустрічався з Ф'юрі. Перший бій відбувся у травні в Ер-Ріяді, в якому українець переміг розділеним рішенням суддів. Реванш у грудні тривав усі 12 раундів й судді одноголосно віддали перемогу Усику. Ф'юрі ж вважає, що він все одно переміг в обох поєдинках.

Окрім Ф’юрі, свої "претензії" до Усика висловив блогер та боксер з США Джейк Пол, який минулого року переміг легенду світового рингу Майка Тайсона.

Після завершення двобою, американець піднявся на арену до українця, аби привітати його з перемогою, і вони влаштували жартівливу битву поглядів.

"Я дуже поважаю тебе. Тепер давай проведемо бій у ММА для всього світу", – запропонував Джейк.

Пізніше, під час пресконференції, Усик зазначив, що не проти дебютувати в новій для себе дисципліні, але спочатку, на думку бійця, йому не завадить трохи теорії та практики.

"Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб було ще можливіше", – сказав Олександр.

Варто зазначити, що перед поєдинком у Лондоні британський боксер-важковаговик Дерек Чісора, який раніше програвав Усику, а також Тайсону Ф’юрі та Віталію Кличку, попросив українця перестати духопелити своїх супротивників.

"Чуваче, можеш зробити нам ласку? Перестань нас бити", — жартома звернувся він до нового чемпіона, на що Усик відповів негативно, "нє-а".

Нагадаємо, Усик став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, здобувши титули WBA, WBO, WBC і IBF. Фокус вів онлайн-репортаж "суперпоєдинку" в Лондоні.