Лучший вариант для заработка: назван кандидат для следующего боя с Усиком (видео)

У трехкратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика открылся ряд перспектив после триумфальной победы над британцем Даниэлем Дюбуа. Следующий его соперник определится исходя из его желаний.

Related video

Украинский боксер может провести бой с американским блогером Джейком Полом или Тайсоном Фьюри, которого он уже дважды побеждал. Об этом сказал бывший промоутер чемпиона Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

После победы над Дюбуа Усику стоит завершить профессиональную карьеру, говорил Красюк

Пол вызывал Усика на поединок по правилам ММА, украинец не отказал ему. Они даже провели битву взглядов после победы Усика над Дюбуа.

"Все зависит от задачи Александра и что он захочет сделать. Если заработать денег, пожалуй, Джейк Пол — лучший вариант. Никакого риска, большая аудитория, огромные цифры", — поделился он мнением.

В случае, если Усик захочет "кому-то что-то доказать", вероятно, его противником станет британец Тайсон Фьюри.

"В глубине души я не верю, что этот поединок состоится", — признал Красюк.

Также Красюк в комментарии изданию Sport.ua говорил, что после победы над Дюбуа Усику стоит завершить профессиональную карьеру.

Промоутер Фрэнк Уоррен утверждал, что украинец обязан сразиться с Джозефом Паркером и бой якобы уже назначила боксерская организация WBO.

"Сейчас ему [Усику] нужно отдохнуть. Думаю, у нас еще есть время, пока он не завершит карьеру", — говорил Уоррен.

Напомним, WBO вскоре может назначить Александру Усику обязательную защиту титула. Паркер остается в списке топ-соперников украинской звезды бокса.

Александр Усик недавно рассказывал о секретном ударе под названием "Иван", которым он отправил Дюбуа в нокаут в пятом раунде.