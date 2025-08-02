Может дебютировать в ММА: в команде Усика назвали вероятного следующего соперника

После победы над британцем Даниэлем Дюбуа трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик намеревается дебютировать в новой для себя дисциплине.

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В настоящее время команда украинского чемпиона Александра Усика работает над следующим боем, рассматривая сразу несколько вариантов, пишет ресурс Seconds Out.

Как рассказал директор команды Сергей Лапин, во время отбора кандидатур для возможного поединка, спортсмен ориентируется на соперников, бой с которыми имеет смысл как по спортивному, так и по зрительскому интересу.

При этом почти каждый боец вызывал на бой Джейка Пола, отмечает директор, однако подчеркивает, что у Усика в этом плане другая история другая.

"Для нас речь идет о ММА, о чем-то нестандартном", — заметил Сергей Лапин, добавив, что именно в этом заключается интерес к "дуэли".

Он отметил, что речь в данном случае не идет о классическом боксерском поединке, а именно о "реслинге", где шансы у противников "более ровные".

"У Джейка есть некоторый опыт, а Александру пришлось бы быстро адаптироваться", — считает Сергей Лапин, добавив, что этот бой может стать массовым шоу с огромной мировой аудиторией.

По его словам, переговоры между сторонами продолжаются, и если все сложится удачно, бой между Джейком Полом и Александром Усиком может произойти в начале 2026 года.

Напомним, 20 июля Александр Усик в пятом раунде победил британца Даниэля Дюбуа, став обладателем поясов WBA, WBO, WBC и IBF. После чего, чтобы не потерять пояс WBO, Усик должен провести бой против обязательного претендента — новозеландца Джозефа Паркера.

Однако после завершения поединка с британцем на ринг поднялся блогер и боксер из США Джейк Пол, который предложил Усику устроить бой и между ними. И Александр не стал возражать.

В то же время бывший промоутер чемпиона Александр Красюк считает, что если Усик захочет заработать, то Джейк Пол является в этом случае лучшим вариантом. А вот если боксер захочет "кому-то что-то доказать", вероятно, его противником станет британец Тайсон Фьюри.