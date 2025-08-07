"Зможу легко побити Усика": американський боксер впевнений, що здолає українського чемпіона

Американський супертяж Джаррелл Міллер переконаний, що зможе без особливих труднощів здолати непереможного Олександра Усика. За його словами, для цього йому лише потрібно пройти повноцінний тренувальний табір.

Related video

Американський боксер у надважкій вазі Джаррелл Міллер (26–1–2, 22 KO) впевнено заявив, що має всі шанси здобути перемогу над нинішнім чемпіоном світу Олександром Усиком (24–0, 15 KO), пише Sport.ua.

"Я впевнений, що легко зможу побити Усика. Мені потрібно нормально потренуватися та провести повноцінний табір, щоб перемогти його. Я переїду українця. Він матиме величезні проблеми. Він завжди має труднощі, коли його суперники опускають підборіддя і йдуть в жорсткий бій", — прокоментував Міллер.

Наразі єдиної поразки у професійній кар'єрі американець зазнав у грудні 2023 року — тоді він поступився нокаутом британському боксеру Даніелю Дюбуа у 10 раунді.

У списку Міллера перемоги над такими боксерами, як Джеральд Вашингтон, Маріуш Вах, Томаш Адамек, Жоан Дюопа, Богдан Діну та Лукас Браун. Востаннє він виходив на ринг у серпні 2024 року — поєдинок із співвітчизником Енді Руїсом завершився нічиєю за рішенням більшості суддів.

Нагадаємо, після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа триразовий абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик має намір дебютувати в новій для себе дисципліні.

Фокус також писав, що 20 липня Олександр Усик у п'ятому раунді переміг британця Даніеля Дюбуа, ставши володарем поясів WBA, WBO, WBC та IBF. Після чого, щоб не втратити пояс WBO, Усик має провести бій проти обов'язкового претендента — новозеландця Джозефа Паркера.