"Смогу легко побить Усика": американский боксер уверен, что одолеет украинского чемпиона

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер убежден, что сможет без особых трудностей одолеть непобедимого Александра Усика. По его словам, для этого ему лишь нужно пройти полноценный тренировочный лагерь.

Американский боксер в супертяжелом весе Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 KO) уверенно заявил, что имеет все шансы одержать победу над нынешним чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO), пишет Sport.ua.

"Я уверен, что легко смогу побить Усика. Мне нужно нормально потренироваться и провести полноценный лагерь, чтобы победить его. Я перееду украинца. У него будут огромные проблемы. Он всегда испытывает трудности, когда его соперники опускают подбородок и идут в жесткий бой", — прокомментировал Миллер.

Сейчас единственное поражение в профессиональной карьере американец потерпел в декабре 2023 года — тогда он уступил нокаутом британскому боксеру Даниэлю Дюбуа в 10 раунде.

В списке Миллера победы над такими боксерами, как Джеральд Вашингтон, Мариуш Вах, Томаш Адамек, Жоан Дюопа, Богдан Дину и Лукас Браун. Последний раз он выходил на ринг в августе 2024 года — поединок с соотечественником Энди Руисом завершился ничьей по решению большинства судей.

Напомним, после победы над британцем Даниэлем Дюбуа трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик намерен дебютировать в новой для себя дисциплине.

Фокус также писал, что 20 июля Александр Усик в пятом раунде победил британца Даниэля Дюбуа, став обладателем поясов WBA, WBO, WBC и IBF. После чего, чтобы не потерять пояс WBO, Усик должен провести бой против обязательного претендента — новозеландца Джозефа Паркера.