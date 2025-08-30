От Усика требуют доказательств, что он действительно травмирован: вопросы у WBO возникли после танцев боксера

Всемирная боксерская организация (WBO) направила официальное требование чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику. Там хотят получить от украинского чемпиона новые медицинские документы, которые подтвердят характер его травмы спины и сроки восстановления.

Поводом стали ролики в социальных сетях, где абсолютный чемпион был замечен за игрой в футбол и танцами на благотворительном вечере в ресторане AL FRESCO под Киевом, пишет Boxing Scene.

Танцы Александра Усика вызвали вопросы у WBO

Видео танцев Александра Усика вызвали сомнения у руководства WBO в том, что состояние здоровья боксера действительно соответствует представленным ранее медицинским заключениям.

В письме отмечается, что повторное обследование должно состояться не позднее понедельника, 1 сентября. Организация требует подробную информацию о диагнозе, прогноз восстановления и все медицинские рекомендации.

Если документы не будут предоставлены, комитет WBO оставляет за собой право принять меры в соответствии с регламентом. Это может повлиять на проведение обязательного боя Александра Усика против Джозефа Паркера, переговоры о котором уже откладывались по просьбе украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Усик прошел обследование в Испании, где врачи подтвердили проблемы со спиной и рекомендовали месяц без нагрузок и месяц терапии. Однако теперь после публикаций танцев Усика в соцсетях эти выводы поставлены под сомнение, и WBO хочет получить новые доказательства.

Команда Джозефа Паркера, который должен стать следующим соперником Александра Усика, первой выразила возмущение по поводу танцев украинского спортсмена.

"Я не видел медицинских доказательств, но серьезная травма вряд ли позволила бы так активно танцевать. В боксе уже трудно чему-то удивляться, но пока все остается без изменений. Джозеф готов к бою с любым соперником и хочет вернуться на ринг как можно скорее. Он надеется, что поединок состоится еще в этом году", — заявил промоутер Паркера Дэвид Хиггинс.

Напомним, если Усик откажется или выберет другой вариант для поединка — например, реванш с Тайсоном Фьюри, то у него могут забрать пояс WBO. Зато Джозеф Паркер автоматически получит титул.

А в начале августа стало известно, что Александр Усик намерен дебютировать в новой для себя дисциплине — ММА.