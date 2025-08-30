Від Усика вимагають доказів, що він справді травмований: питання в WBO виникли після танців боксера

Всесвітня боксерська організація (WBO) надіслала офіційну вимогу чемпіону в суперважкій вазі Олександру Усику. Там хочуть отримати від українського чемпіона нові медичні документи, які підтвердять характер його травми спини та терміни відновлення.

Приводом стали ролики в соціальних мережах, де абсолютний чемпіон був помічений за грою у футбол та танцями на благодійному вечорі у ресторані AL FRESCO під Києвом, пише Boxing Scene.

Танці Олександра Усика викликали питання у WBO

Відео танців Олександра Усика викликали сумніви у керівництва WBO в тому, що стан здоров'я боксера справді відповідає представленим раніше медичним висновкам.

У листі зазначається, що повторне обстеження має відбутися не пізніше понеділка, 1 вересня. Організація вимагає детальну інформацію про діагноз, прогноз відновлення та всі медичні рекомендації.

Якщо документи не будуть надані, комітет WBO залишає за собою право вжити заходів відповідно до регламенту. Це може вплинути на проведення обов'язкового бою Олександра Усика проти Джозефа Паркера, переговори про який вже відкладалися на прохання української сторони.

Раніше повідомлялося, що Усик пройшов обстеження в Іспанії, де лікарі підтвердили проблеми зі спиною і рекомендували місяць без навантажень та місяць терапії. Однак тепер після публікацій танців Усика у соцмережах ці висновки поставлені під сумнів, і WBO хоче отримати нові докази.

Команда Джозефа Паркера, який має стати наступним суперником Олександра Усика, першою висловила обурення з приводу танців українського спортсмена.

"Я не бачив медичних доказів, але серйозна травма навряд чи дозволила б так активно танцювати. У боксі вже важко чомусь дивуватися, але поки що все залишається без змін. Джозеф готовий до бою з будь-яким суперником та хоче повернутися на ринг якомога швидше. Він сподівається, що поєдинок відбудеться ще цього року", - заявив промоутер Паркера Девід Хіггінс.

Нагадаємо, якщо Усик відмовиться чи обере інший варіант для поєдинку — наприклад, реванш із Тайсоном Ф’юрі, то у нього можуть забрати пояс WBO. Натомість Джозеф Паркер автоматично отримає титул.

А на початку серпня стало відомо, що Олександр Усик має наміри дебютувати у новій для себе дисципліні — ММА.