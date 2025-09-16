Кроуфорд піднявся в ТОП-10: Усика змістили з першого місця в рейтингу найсильніших боксерів світу
Американець Теренс Кроуфорд посів перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу, обігнавши абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.
Український боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик втратив перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу за версією авторитетного журналу The Ring.
Американець Теренс Кроуфорд, піднявся з третього місця на перше після перемоги над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Кроуфорд завоював титули чемпіона за версією WBC, WBO, WBA та IBF у другій середній вазі. Альварес після поразки опустився на останню, десяту сходинку рейтингу The Ring.
"Кроуфорд закріпив за собою звання найвидатнішого бійця епохи. Тепер він — чемпіон у п'яти вагових категоріях, абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях і чотириразовий володар титулу The Ring", — зазначили автори.
Олександр Усик уперше за півтора року опустився на другу сходинку. Замикає трійку лідерів японський боксер Наоя Іноуе, який захистив титули чемпіона світу й абсолютного чемпіона в першій напівлегкій вазі в бою з представником Узбекистану Муроджоном Ахмадалієвим 14 вересня на арені "IG Arena" в місті Нагоя.
Тепер Кроуфорд — перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.
ТОП-10 найсильніших боксерів світу за версією The Ring виглядає так:
- Теренс Кроуфорд (США)
- Олександр Усик (Україна)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Дмитро Бівол (Росія)
- Артур Бетербієв (Росія)
- Джессі Родрігес (США)
- Дзюнто Накатані (Японія)
- Шакур Стівенсон (США)
- Девід Бенавідес (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) вимагала від Олександра Усика надати нові медичні документи, що підтверджують його травму спини.
Усик може відмовитися від бою з Джозефом Паркером, але тоді федерація може забрати у нього пояс WBO. Паркер у такому разі автоматично отримає титул.