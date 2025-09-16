Кроуфорд піднявся в ТОП-10: Усика змістили з першого місця в рейтингу найсильніших боксерів світу

Американець Теренс Кроуфорд посів перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу, обігнавши абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.

Український боксер, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик втратив перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу за версією авторитетного журналу The Ring.

Американець Теренс Кроуфорд, піднявся з третього місця на перше після перемоги над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Кроуфорд завоював титули чемпіона за версією WBC, WBO, WBA та IBF у другій середній вазі. Альварес після поразки опустився на останню, десяту сходинку рейтингу The Ring.

"Кроуфорд закріпив за собою звання найвидатнішого бійця епохи. Тепер він — чемпіон у п'яти вагових категоріях, абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях і чотириразовий володар титулу The Ring", — зазначили автори.

Олександр Усик уперше за півтора року опустився на другу сходинку. Замикає трійку лідерів японський боксер Наоя Іноуе, який захистив титули чемпіона світу й абсолютного чемпіона в першій напівлегкій вазі в бою з представником Узбекистану Муроджоном Ахмадалієвим 14 вересня на арені "IG Arena" в місті Нагоя.

Тепер Кроуфорд — перший боксер в історії, який став абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

ТОП-10 найсильніших боксерів світу за версією The Ring виглядає так:

Теренс Кроуфорд (США) Олександр Усик (Україна) Наоя Іноуе (Японія) Дмитро Бівол (Росія) Артур Бетербієв (Росія) Джессі Родрігес (США) Дзюнто Накатані (Японія) Шакур Стівенсон (США) Девід Бенавідес (США) Сауль Альварес (Мексика)

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) вимагала від Олександра Усика надати нові медичні документи, що підтверджують його травму спини.

Усик може відмовитися від бою з Джозефом Паркером, але тоді федерація може забрати у нього пояс WBO. Паркер у такому разі автоматично отримає титул.