"Подивимось, чи в тебе є сміливість": Усик готовий побитися з Джейком Полом за правилами ММА
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відповів на слова блогера-боксера Джейка Пола, який планує перемогти його упродовж наступних п’яти років.
Усик зробив в соцмережах репост відеозвернення Пола та заявив, що після завершення боксерської кар'єри готовий побитися з ним у клітці.
Джейк Пол заявив, що до 2030 року хоче завести трьох дітей, стати чемпіоном світу, мільярдером, оженитись, почати президентську кампанію, полетіти на Місяць, виграти "Оскар" та, як вишенька на торті, - перемогти Олександра Усика. Цей пункт є п'ятим в його списку.
Український боксер не забарився із відповіддю та опублікував відповідь.
"Гарний план. Але я тут не заради п’ятого місця — тільки першого. Скоро перегорну сторінку боксу, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Подивимося, чи справді в тебе є сміливість, чи лише жага хайпу", — написав Усик.
Наразі відомо, що американець Джейк Пол наступний бій проведе 14 листопада в Маямі проти Джервонти Девіса.
Бій Усика з Полом у ММА – що відомо
19 липня на стадіоні "Вемблі" Усик здобув перемогу нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа у п’ятому раунді.
Після бою на ринг піднявся Джейк Пол, який кинув виклик українцю, запропонувавши провести бій за правилами ММА.
Між спортсменами вже відбулася дуель поглядів на ринзі, а відео цієї зустрічі швидко розлетілося соцмережами.
Поєдинок Усика та Пола у ММА ще не підтверджено офіційно.
Нагадаємо, раніше Джейк Пол бився із Майком Тайсоном у 2024 році. Але цей бій розкритикували фанати. Пол переміг зіркового боксера, який старший за нього на 31 рік, але перед цим Тайсон, в якого виразка шлунку, мало не помер, тому бій вийшов непоказним.
А тим часом американець Теренс Кроуфорд посів перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу, обігнавши абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.