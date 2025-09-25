"Подивимось, чи в тебе є сміливість": Усик готовий побитися з Джейком Полом за правилами ММА

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відповів на слова блогера-боксера Джейка Пола, який планує перемогти його упродовж наступних п’яти років.

Усик зробив в соцмережах репост відеозвернення Пола та заявив, що після завершення боксерської кар'єри готовий побитися з ним у клітці.

Усик та Джейк Пол обмінялись повідомленнями

Джейк Пол заявив, що до 2030 року хоче завести трьох дітей, стати чемпіоном світу, мільярдером, оженитись, почати президентську кампанію, полетіти на Місяць, виграти "Оскар" та, як вишенька на торті, - перемогти Олександра Усика. Цей пункт є п'ятим в його списку.

Український боксер не забарився із відповіддю та опублікував відповідь.

"Гарний план. Але я тут не заради п’ятого місця — тільки першого. Скоро перегорну сторінку боксу, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Подивимося, чи справді в тебе є сміливість, чи лише жага хайпу", — написав Усик.

Наразі відомо, що американець Джейк Пол наступний бій проведе 14 листопада в Маямі проти Джервонти Девіса.

Бій Усика з Полом у ММА – що відомо

19 липня на стадіоні "Вемблі" Усик здобув перемогу нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа у п’ятому раунді.

Після бою на ринг піднявся Джейк Пол, який кинув виклик українцю, запропонувавши провести бій за правилами ММА.

Між спортсменами вже відбулася дуель поглядів на ринзі, а відео цієї зустрічі швидко розлетілося соцмережами.

Поєдинок Усика та Пола у ММА ще не підтверджено офіційно.

Нагадаємо, раніше Джейк Пол бився із Майком Тайсоном у 2024 році. Але цей бій розкритикували фанати. Пол переміг зіркового боксера, який старший за нього на 31 рік, але перед цим Тайсон, в якого виразка шлунку, мало не помер, тому бій вийшов непоказним.

А тим часом американець Теренс Кроуфорд посів перше місце в рейтингу найсильніших боксерів світу, обігнавши абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика.