Намагався не привертати уваги: Усик із сином відвідав концерт Лободи (фото)

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик був помічений на концерті співачки Світлани Лободи в іспанській Марбельї.

Related video

Боксер сидів за столиком разом з одним зі своїх синів, повідомив Фокусу очевидець. Олександр намагався не привертати до себе зайвої уваги.

Спортсмен і співачка давно товаришують і підтримують одне одного. Олександр неодноразово публікував щоденники тренувань, де готувався до своїх головних боїв саме під численні треки Лободи та навіть виходив на офіційну пресконференцію до бою з Дюбуа під пісню "Інстинкт", а Світлана, своєю чергою, була у перших лавах підтримки на двох останніх боях українського боксера у Саудівській Аравії та Великій Британії.

Концерт Лободи в рамках її світового турне пройшов у Марбельї за повного солдауту. Вона багато спілкувалася із залом українською, виконала кілька хітів зі свого нещодавнього україномовного міні-альбому "18", а також представила новий російськомовний трек "Не мешай".

Світлана Лобода вирушила у світове турне Фото: Фокус

У Марбельї Олександр Усик опинився не випадково. В інтерв'ю Славі Дьоміну його дружина Катерина розповідала, що їхні сини Кирило і Михайло живуть з її батьками в цьому місті, де займаються дзюдо в академії і вже досягли перших успіхів у цьому спорті.

Сини Олександра Усика вже показали перші спортивні перемоги

Усик приїжджав у цю академію дзюдо, головним тренером якої є українець Іван Васильчук, у травні 2024 року після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

За словами Катерини Усик, вони з чоловіком хотіли спершу забрати синів додому, до Києва, однак відтермінували це рішення через народження молодшої доньки. Згодом вирішили залишити хлопчиків за кордоном через безпекову ситуацію.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, що відомо про Катерину Усик, яку боксер любить зі школи.