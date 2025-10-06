"Ви такий симпотний": на концерті Лободи в Іспанії розгорівся конфлікт (відео)

Українська співачка Світлана Лобода вирішила конфлікт між глядачем та оператором на своєму концерті в Іспанії. Судячи з усього, чоловіку, який прийшов подивитися на виступ з першого ряду, не сподобалася активність команди зірки.

Лобода запросила глядача ближче до себе, аби поспілкуватися з ним. Вона спокійно пояснила, чому не варто злитися на членів її команди, а відео активно шириться в TikTok.

На концерті Світлани Лободи стався конфлікт

"Давайте поспілкуємось. Ідіть до мене", — звернулася зірка до фаната, якого, як виявилося, звуть Денис.

"Я бачу, що вам не дуже подобається цей хлопець. Його звати Артем. Він частина команди Лободи і він сьогодні працює, щоб всі люди, які знаходяться ось там позаду, бачили мене так само добре, як і ви. Будь ласка, не трогайте його", — сказала співачка зі сцени.

Ба більше, Лобода наробила компліментів прихильнику: "Ви такий симпотний. Такий стильний хлопець. У вас такий обзор. Встаньте, подивіться, я розумію, що треба роздивитися артистку. Але дуже треба, щоб не тільки ви, але й люди, які позаду. Дякую. Думаю, ми домовилися, продовжуємо".

Зал вибухнув оплесками на таку реакцію виконавиці, а користувачі мережі також прокоментували побачене:

"Супер. Без конфлікту гарно все роз'яснила та й ще на українській мові".

"Молодець. Я вже хвилююся за того Артема".

"Браво наша красуня".

Втім, були й люди, які стали на бік Дениса:

"Людина купила квиток у першому ряду, не замалі гроші… І бігає оператор… Це не дуже комфортно".

"А я на боці глядача! Людина придбала квитки в перший ряд і хоче дивитися виступ, а перед ним бігає туди-сюди оператор та все закриває. Це задача Лободи і її команди як все влаштувати та організувати, щоб не заважати глядачам своїми зйомками".

