На концерті Лободи побилися росіяни та українки: у мережі жартують (відео)

На концерті Світлани Лободи в Кишиневі сталася бійка між росіянами і українками. Ба більше, у мережі почали жартувати, що в суперечці взяла участь сама співачка.

За словами дівчини, двоє росіян почали конфліктувати між собою і штовхнули її подругу. Після зауважень, чоловік заявив українкам, що вони повинні слухати концерт у своїй країні. Про це розповіла учасниця подій у своєму TikTok.

Суперечка загострилася, і росіянин вдарив ще двох українок. Після цього їх вивела охорона.

"Концерт Лободи в Кишиневі пройшов незабутньо", — написала авторка відео.

"Ситуація була така, якщо коротко, то чоловік з усіма конфліктував, його хтось позаду вдарив, він подумав що це моя подруга, яка стояла поруч, і вдарив її. Я достала одразу ж телефон, щоб мати якісь докази, взяла за шкірку і сказала виходити звідти, або в поліцію. За що отримала від його "жінки" по обличчю", — розповіла в коментарях учасниця подій.

Тим часом користувачі мережі почали жартувати, що блондинка на відео, це сама Лобода:

"Для чого ви ходите на концерти тої колаборантки? Невже у вас немає якоїсь елементарної солідарності з людьми, які у війну залишилися в Україні?".

"Надіюся, то не Лободу за коси".

"Жіноча солідарність".

"Лобода відгребла?"

"То Лобода билась".

