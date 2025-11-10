На концерті Лободи побилися росіяни та українки: у мережі жартують (відео)
На концерті Світлани Лободи в Кишиневі сталася бійка між росіянами і українками. Ба більше, у мережі почали жартувати, що в суперечці взяла участь сама співачка.
За словами дівчини, двоє росіян почали конфліктувати між собою і штовхнули її подругу. Після зауважень, чоловік заявив українкам, що вони повинні слухати концерт у своїй країні. Про це розповіла учасниця подій у своєму TikTok.
Суперечка загострилася, і росіянин вдарив ще двох українок. Після цього їх вивела охорона.
"Концерт Лободи в Кишиневі пройшов незабутньо", — написала авторка відео.
На концерті Лободи побилися росіяни та українки
"Ситуація була така, якщо коротко, то чоловік з усіма конфліктував, його хтось позаду вдарив, він подумав що це моя подруга, яка стояла поруч, і вдарив її. Я достала одразу ж телефон, щоб мати якісь докази, взяла за шкірку і сказала виходити звідти, або в поліцію. За що отримала від його "жінки" по обличчю", — розповіла в коментарях учасниця подій.
Тим часом користувачі мережі почали жартувати, що блондинка на відео, це сама Лобода:
- "Для чого ви ходите на концерти тої колаборантки? Невже у вас немає якоїсь елементарної солідарності з людьми, які у війну залишилися в Україні?".
- "Надіюся, то не Лободу за коси".
- "Жіноча солідарність".
- "Лобода відгребла?"
- "То Лобода билась".
