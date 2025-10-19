Лобода заспівала на весіллі воротаря з паспортом РФ: виступ у Франції спричинив скандал

Українська співачка Світлана Лобода виступила на весіллі футболіста Микити Хайкіна, що відбулося у Франції. Подія викликала суспільний резонанс після того, як відео з її виступом опублікував український шоубіз-блогер Борис Беспалов.

Українська виконавиця Світлана Лобода опинилася у центрі обговорень через участь у приватному заході російського футболіста Микити Хайкіна, який нині грає за норвезький клуб "Будьо-Глімт". Як повідомив блогер Борис Беспалов, артистка виконала свій відомий хіт "40 градусов" під час весільної церемонії, що відбулася у Франції.

Повідомлення Бориса Беспалого

За інформацією, поширеною Беспаловим, Хайкін продовжує публічно ідентифікувати себе як представника російського футболу, попри наявність громадянств Великої Британії та Ізраїлю. Він грав у складі юнацької та молодіжної збірних Росії у 2010-х роках і пишається російським паспортом.

Також Беспалов стверджує, що Світлана Лобода намагалася не афішувати свою участь у святкуванні — у соціальних мережах співачки відсутня будь-яка інформація про виступ.

Станом на зараз Лобода офіційно не коментувала ситуацію. Водночас користувачі соціальних мереж активно обговорюють появу артистки на події за участі спортсмена, пов’язаного з російським футболом.

Нагадаємо, що Микита Хайкін є голкіпером норвезького клубу "Будьо-Глімт" і чотириразовим чемпіоном Норвегії. У 2025 році він проходить процедуру отримання громадянства Норвегії та може стати кандидатом до національної збірної цієї країни.

