Лобода спела на свадьбе вратаря с паспортом РФ: выступление во Франции вызвало скандал

Украинская певица Светлана Лобода выступила на свадьбе футболиста Никиты Хайкина, состоявшейся во Франции. Событие вызвало общественный резонанс после того, как видео с ее выступлением опубликовал украинский шоубиз-блогер Борис Беспалов.

Украинская исполнительница Светлана Лобода оказалась в центре обсуждений из-за участия в частном мероприятии российского футболиста Никиты Хайкина, который сейчас играет за норвежский клуб "Будо-Глимт". Как сообщил блогер Борис Беспалов, артистка исполнила свой известный хит "40 градусов" во время свадебной церемонии, состоявшейся во Франции.

Сообщение Бориса Беспалого

По информации, распространенной Беспаловым, Хайкин продолжает публично идентифицировать себя как представителя российского футбола, несмотря на наличие гражданств Великобритании и Израиля. Он играл в составе юношеской и молодежной сборных России в 2010-х годах и гордится российским паспортом.

Відео дня

Также Беспалов утверждает, что Светлана Лобода старалась не афишировать свое участие в праздновании — в социальных сетях певицы отсутствует какая-либо информация о выступлении.

По состоянию на сейчас Лобода официально не комментировала ситуацию. В то же время пользователи социальных сетей активно обсуждают появление артистки на событии с участием спортсмена, связанного с российским футболом.

Напомним, что Никита Хайкин является голкипером норвежского клуба "Будьо-Глимт" и четырехкратным чемпионом Норвегии. В 2025 году он проходит процедуру получения гражданства Норвегии и может стать кандидатом в национальную сборную этой страны.

Как сообщал Фокус, недавно на концерте Лободы в Испании разгорелся конфликт.

Фокус также писал, что в этом месяце абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был замечен на концерте певицы Светланы Лободы в испанской Марбелье.