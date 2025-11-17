Лободу розкритикували через "присутність" російського актора на концерті (фото)

Українська співачка Світлана Лобода на одному зі своїх концертів за кордоном показала кадри з кліпу "Рідний" 2021 року, у якому знявся російський актор Юрій Борисов.

Через це в мережі почали активно критикували артистку. У Threads українці обурені таким вчинком.

"А вона в Україні хоче виступити, щоб на екранах показати російського актора? Невже так складно змінити відеоряд на фоні", — написала користувачка мережі з ніком thirtinnnnn.

Українці обурені вчинком Лободи Фото: Threads

Реакція українців

У коментарях люди іронічно реагували на подібний вчинок співачки, а хтось нагадав про минуле інших українських артистів:

"Коменти: "Свєтачка сделала доя Украіни больше чем все, не трогайте ее!" через 3..2…"

"Чому всі на Лободу накинулися, нормальна людина. А 2018 рік….росія…Время и стекло рекламує Мегафон, то Надя у всіх хороша. А 2015 рік Джамала кримська татарка, після анексії криму на гірськолижного курорті роза хутор концерт дає. То то дівчата патріоти…браво, так і треба".

"Тільки з коментарів дізналась, хто це. Нехай буде в забутті".

Наразі сама Лобода не відреагувала на звинувачення в мережі.

Хто такий Юрій Борисов

Російський актор на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року підписав спільний лист кінематографістів, у якому обурювався війною.

Але ця позиція швидко змінилася: незабаром після листа він видалив свої соцмережі і практично припинив публічні заяви про війну, продовживши працювати і виступати в Росії.

Борисова на початку 2025 року номінували на "Оскар" у категорії "найкраща чоловіча роль другого плану" за фільм "Анора".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кількома днями раніше на концерті Світлани Лободи в Кишиневі сталася бійка між росіянами і українками.

Лобода вирішила конфлікт між глядачем та оператором на своєму концерті в Іспанії. Чоловіку, який прийшов подивитися на виступ з першого ряду, не сподобалася активність команди зірки.

Крім того, у Батумі співачка поспілкувалася з групою фанатів з України та зробила їм зауваження щодо російської мови.