Співачку Grisana звинуватили в причетності до кримінального світу: усі деталі скандалу

Навколо співачки Grisana, яка брала участь у Нацвідборі-2025 на Євробачення, розгорівся гучний скандал. Її звинувачують у злочинній діяльності батька та володінні готелем.

Сама ж Анастасія Грицун після кількох днів мовчання заперечила всі домисли. Фокус розповідає, що відомо про свіжий скандал.

Хто така Grisana та в чому її звинувачують

Грицун родом з Дніпра. Вона брала участь у Нацвідборі України на Євробачення-2025 з піснею Kohoney. Після цього Grisana подала заявку на участь у відборі від Сан-Марино.

Кількома днями раніше анонімний акаунт звинуватив батька Grisana — Дмитра Грицуна — у "кримінальному минулому": нібито він повʼязаний зі справами про замовні вбивства та хабарництво. Інформація швидко розлетілася мережею, а фанати почали чекати від артистки на коментар.

"За оприлюдненими даними, мова йде про Дмитра Олександровича Грицуна, якому правоохоронці, за даними Генеральної прокуратури, вручали підозру у спробі передати 100 тисяч доларів за усунення свідків у справі його батька та 1 мільйон доларів за уникнення кримінальної відповідальності", — зазначив адвокат Євген Пронін.

Ба більше, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб є компанія ТОВ "Готель "Крокус"", зареєстрована в Павлограді. У засновниках цього готелю значиться Грицун Анастасія Дмитрівна.

Реакція Grisana

Через кілька днів Grisana публічно заявила, що ні вона, ні члени її сім’ї не були власниками готелю, і що її родина не має права власності на це приміщення.

"Щодо останніх пліток про мене, хочу пояснити, що поширена інформація не відповідає дійсності. Завжди легко анонімно публікувати наклеп, поширювати будь-що та не нести за це жодної відповідальності", — зазначила артистка.

Вона також повідомила, що її творчий проєкт фінансують інші люди, "не пов’язані з родиною", і що частину доходів реінвестують.

При цьому "онлайн-детективи" підкреслюють, що в офіційних джерелах імена власника готелю та торгової марки GRISANA збігаються.

У відкритих реєстрах власницею ТМ Grisana і готелю "Крокус" значиться Грицун Анастасія Дмитрівна, яка прописана за адресою вул. Леоніда Стромцова у Дніпрі.

Цікаво, що інформація в цьому реєстрі, за даними ЗМІ, була змінена якраз перед оприлюдненням публічної відповіді співачки.

До того ж, цьогоріч Grisana у списку номінантів на премії від Muzvar та Megogo.

