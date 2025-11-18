Співачку Grisana звинуватили в причетності до кримінального світу: усі деталі скандалу
Навколо співачки Grisana, яка брала участь у Нацвідборі-2025 на Євробачення, розгорівся гучний скандал. Її звинувачують у злочинній діяльності батька та володінні готелем.
Сама ж Анастасія Грицун після кількох днів мовчання заперечила всі домисли. Фокус розповідає, що відомо про свіжий скандал.
Хто така Grisana та в чому її звинувачують
Грицун родом з Дніпра. Вона брала участь у Нацвідборі України на Євробачення-2025 з піснею Kohoney. Після цього Grisana подала заявку на участь у відборі від Сан-Марино.
Кількома днями раніше анонімний акаунт звинуватив батька Grisana — Дмитра Грицуна — у "кримінальному минулому": нібито він повʼязаний зі справами про замовні вбивства та хабарництво. Інформація швидко розлетілася мережею, а фанати почали чекати від артистки на коментар.
"За оприлюдненими даними, мова йде про Дмитра Олександровича Грицуна, якому правоохоронці, за даними Генеральної прокуратури, вручали підозру у спробі передати 100 тисяч доларів за усунення свідків у справі його батька та 1 мільйон доларів за уникнення кримінальної відповідальності", — зазначив адвокат Євген Пронін.
Ба більше, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб є компанія ТОВ "Готель "Крокус"", зареєстрована в Павлограді. У засновниках цього готелю значиться Грицун Анастасія Дмитрівна.
Реакція Grisana
Через кілька днів Grisana публічно заявила, що ні вона, ні члени її сім’ї не були власниками готелю, і що її родина не має права власності на це приміщення.
"Щодо останніх пліток про мене, хочу пояснити, що поширена інформація не відповідає дійсності. Завжди легко анонімно публікувати наклеп, поширювати будь-що та не нести за це жодної відповідальності", — зазначила артистка.
Вона також повідомила, що її творчий проєкт фінансують інші люди, "не пов’язані з родиною", і що частину доходів реінвестують.
При цьому "онлайн-детективи" підкреслюють, що в офіційних джерелах імена власника готелю та торгової марки GRISANA збігаються.
У відкритих реєстрах власницею ТМ Grisana і готелю "Крокус" значиться Грицун Анастасія Дмитрівна, яка прописана за адресою вул. Леоніда Стромцова у Дніпрі.
Цікаво, що інформація в цьому реєстрі, за даними ЗМІ, була змінена якраз перед оприлюдненням публічної відповіді співачки.
До того ж, цьогоріч Grisana у списку номінантів на премії від Muzvar та Megogo.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Grisana з піснею Kohoney двічі не пройшла до шортліста українського Нацвідбору. Після цього вона вирішила не здаватися та ще раз випробувати долю в конкурсі від Сан-Марино.
- Українська співачка Світлана Лобода на одному зі своїх концертів за кордоном показала кадри з кліпу "Рідний" 2021 року, у якому знявся російський актор Юрій Борисов.
Крім того, Ірина Білик зачепила тему щирості та людського сприйняття правди.