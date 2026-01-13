KHAYAT став 10-м фіналістом Нацвідбору: перед цим він потрапив у скандал (фото)
Співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Це вже його четверта спроба потрапити на міжнародний пісенний конкурс.
Саме за KHAYAT українці віддали найбільше голосів під час онлайн-голосування в застосунку "Дія". Про це пише Суспільне Культура 13 січня.
KHAYAT — 10-й фіналіст Нацвідбору
За результатами, артист набрав 91 758 голосів (32,41% від загальної кількості). Загалом у голосуванні, яке тривало з 8 до 13 січня, взяли участь 283 160 людей.
Таким чином KHAYAT приєднається до дев’яти учасників, відібраних за результатами попередніх прослуховувань. Усі вони виступлять у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 7 лютого.
Для Нацвідбору на Євробачення-2026 KHAYAT презентував пісню "Герци", яка розкриває тему життя на межі витривалості.
"Результат вашої підтримки, віри та сили музики. Дякую вам за довіру, люди!" — відреагував на перемогу артист у своєму Instagram.
Усі фіналісти Нацвідбору та їхні пісні
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer).
- KHAYAT — "Герци".
- LAUD — Lightkeeper.
- LELÉKA — Ridnym.
- Molodi — Legends.
- Monokate — Тyt.
- Mr. Vel — Do Or Done.
- The Elliens — Crawling Whispers.
- Valeriya Force — Open Our Hearts.
- "ЩукаРиба" — "Моя земля".
Скандал з KHAYAT
Напередодні оголошення 10-го фіналіста конкурсу блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі показав скріншоти, які свідчать про те, що співак був підписаний на низку російських акаунтів в Instagram.
"Хаят звісно вже зачистив свої підписки на росіян перед участю в НацВідборі 2026, але ж ми все зберегли", — написав Беспалов.
Втім, реакції учасника Нацвідбору на це не було.
