KHAYAT став 10-м фіналістом Нацвідбору: перед цим він потрапив у скандал (фото)

Співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Це вже його четверта спроба потрапити на міжнародний пісенний конкурс.

Саме за KHAYAT українці віддали найбільше голосів під час онлайн-голосування в застосунку "Дія". Про це пише Суспільне Культура 13 січня.

KHAYAT — 10-й фіналіст Нацвідбору

За результатами, артист набрав 91 758 голосів (32,41% від загальної кількості). Загалом у голосуванні, яке тривало з 8 до 13 січня, взяли участь 283 160 людей.

Таким чином KHAYAT приєднається до дев’яти учасників, відібраних за результатами попередніх прослуховувань. Усі вони виступлять у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 7 лютого.

Для Нацвідбору на Євробачення-2026 KHAYAT презентував пісню "Герци", яка розкриває тему життя на межі витривалості.

"Результат вашої підтримки, віри та сили музики. Дякую вам за довіру, люди!" — відреагував на перемогу артист у своєму Instagram.

Усі фіналісти Нацвідбору та їхні пісні

Jerry Heil — Catharticus (Prayer).

KHAYAT — "Герци".

LAUD — Lightkeeper.

LELÉKA — Ridnym.

Molodi — Legends.

Monokate — Тyt.

Mr. Vel — Do Or Done.

The Elliens — Crawling Whispers.

Valeriya Force — Open Our Hearts.

"ЩукаРиба" — "Моя земля".

Скандал з KHAYAT

Напередодні оголошення 10-го фіналіста конкурсу блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі показав скріншоти, які свідчать про те, що співак був підписаний на низку російських акаунтів в Instagram.

"Хаят звісно вже зачистив свої підписки на росіян перед участю в НацВідборі 2026, але ж ми все зберегли", — написав Беспалов.

Втім, реакції учасника Нацвідбору на це не було.

KHAYAT був підписаний на росіян Фото: Telegram

