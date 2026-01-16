Участница Нацотбора после громкого скандала объяснила свое сотрудничество с россиянином

Певица и участница Нацотбора Valeriya Force отреагировала на громкий скандал, который разгорелся вокруг нее незадолго до старта песенного конкурса в Украине.

Артистку обвинили в сотрудничестве с российским саундпродюсером. Блогер Богдан Беспалов привел доказательства с 2024 года. После скандала Валерия вышла на связь в своем Instagram 16 января.

Скандал с Valeriya Force: реакция певицы

"Считаю необходимым предоставить официальное объяснение относительно моего творческого пути и информации, которая появилась в публичном пространстве", — начала Валерия.

Она отметила, что в 2023-2024 годах работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. А решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в ее зону ответственности.

"Моей ответственностью была исключительно творческая часть. Я не работала в России стране агрессора и не выпускала музыку для этого рынка", — написала участница Нацотбора.

Відео дня

Артистка добавила, что проект Vesta закрыт в конце 2024 года. А с 2025 года она работает как Valeriya Force, является артисткой американского лейбла и сотрудничает только с саундпродюсером Vinny Venditto.

Valeriya Force Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы начали упрекать Валерию за сотрудничество с россиянином. Были и те, кто считает, что это "черный пиар" против артистки:

"Вы не работали в России, но сотрудничали с русским в 2024, который даже не "хароший русский". Если вы не понимаете разницы, то очень жаль. Потому что как человек, который не понимает украинского контекста, может представлять Украину?".

"Валерия, Вы фактически работали с русским. Я не знала не проканает".

"В тебе почувствовали конкурента поэтому и началось это все, не сдавайся. Ты нам очень нравишься".

Отметим, что Фокус обращался к команде участницы Нацотбора за комментарием. Взамен получил ссылку на вышеупомянутый пост Валерии.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Участница Нацотбора Катя Павленко высмеяла заявление Jerry Heil относительно участия в Нацотборе.

Накануне объявления 10-го финалиста Нацотбора, которым впоследствии стал KHAYAT, Богдан Беспалов рассказал, что певец был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram.

Кроме того, Valeriya Force ранее осудили за то, что она якобы "вспомнила об Украине", хотя позиционирует себя как американская певица с украинскими корнями.