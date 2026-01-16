Учасниця Нацвідбору після гучного скандалу пояснила свою співпрацю з росіянином

Співачка та учасниця Нацвідбору Valeriya Force відреагувала на гучний скандал, який розгорівся навколо неї незадовго до старту пісенного конкурсу в Україні.

Артистку звинуватили в співпраці з російським саундпродюсером. Блогер Богдан Беспалов навів докази з 2024 року. Після скандалу Валерія вийшла на звʼязок у своєму Instagram 16 січня.

Скандал з Valeriya Force: реакція співачки

"Вважаю за необхідне надати офіційне пояснення щодо мого творчого шляху та інформації, яка з’явилась у публічному просторі", — почала Валерія.

Вона наголосила, що у 2023–2024 роках працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту. А рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до її зони відповідальності.

"Моєю відповідальністю була виключно творча частина. Я не працювала в росії країні агресора та не випускала музику для цього ринку", — написала учасниця Нацвідбору.

Артистка додала, що проєкт Vesta закрито наприкінці 2024 року. А з 2025 року вона працює як Valeriya Force, є артисткою американського лейблу та співпрацює лише із саундпродюсером Vinny Venditto.

Valeriya Force

Реакція мережі

У коментарях українці почали дорікати Валерії за спрівпрацю з росіянином. Були й ті, хто вважає, що це "чорний піар" проти артистки:

"Ви не працювали В Росії, але співпрацювали З росіянином у 2024, який навіть не "хароший рускій". Якщо ви не розумієте різниці, то дуже шкода. Бо як людина, яка не розуміє українського контексту, може представляти Україну?".

"Валеріє, Ви фактично працювали з росіянином. Я не знала не проканає".

"В тобі відчули конкурента тому і почалось це все, не здавайся. Ти нам дуже подобаєшся".

Зазначимо, що Фокус звертався до команди учасниці Нацвідбору за коментарем. Натомість отримав посилання на вищезгаданий пост Валерії.

