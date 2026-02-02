"Це було моторошно": відомий співак зізнався, як підчепив собачий герпес

Український співак та фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2026 KHAYAT пригадав, як жив та працював у США. У той момент у притулку для тварин музикант підчепив незвичну хворобу.

KHAYAT дав інтервʼю Славі Дьоміну за кілька днів до пісенного конкурсу, який відбудеться 7 лютого. Зокрема, він розповів, як саме захворів на собачий герпес та які були симптоми.

Як KHAYAT підчепив собачий герпес

"Розказував, що чесав собак не тільки вдома, а й в притулку я працював. Це була моя перша робота в Америці, бо стипендії не вистачало. І пішов працювати в собачий притулок, бо любив тварин банально. Але в якийсь момент зрозумів, що це робота не для мене. Після герпесу, звичайно", — пригадав співак.

KHAYAT лише там дізнався, що у тварин є певні хвороби, які можуть передаватися людям також — наприклад, собачий герпес

"В Україні ніколи про це не чув", — зазначив фіналіст Нацвідбору.

Відео дня

За словами KHAYAT, собачий герпес передається контактно, а висипи були на обличчі — десь відсотків 65-70, також температура 40.

"Але це був цікавий досвід для мене. Я сподіваюсь, таких притулків уже немає. Там були ненормальні умови для тварин. Вони були в залізних клітках на вулиці, ходили під себе. Це було моторошно", — сказав артист.

KHAYAT працював у притулку Фото: Instagram

Зокрема, KHAYAT розповів, що в Києві зараз є класні притулки, кращі за американські.

Правда про життя в США

Також він наголосив, що в США не все так радісно, як здається на перший погляд.

"Коли ти їдеш на шопінг або відпочивати за кордон, це зовсім не те, коли ти стикаєшся з медичними страховками, з якимись стихійними лихами, податки. В цілому атмосфера в соціумі, де ти постійно іноземець. Мене це дуже дратувало", — зізнався музикант.

