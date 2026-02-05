Фаворитка Нацотбора-2026 лечилась в психбольнице: что с ней произошло (фото)

Финалистка национального отбора на Евровидение-2026 призналась, что пережила кризисный период в своей жизни. В частности, ей пришлось обратиться за помощью к немецким специалистам.

До недавнего времени Leleka была не очень известна украинской публике, однако именно ее называют одной из фавориток конкурса. Певица пережила одновременно большой взлет в карьере и большую пропасть в личной жизни. Своей историей она поделилась в интервью Маричке Падалко.

"То, что касается психических заболеваний, я понимаю, что здесь мы имеем сферу влияния. Мы можем сохранить тех людей, которые имеют психические заболевания, чтобы они не совершили само***. Потому что это всегда очень сильное психическое состояние. Все понимают, что это не вариант", — рассказывает она.

Фаворитка Нацотбора-2026 Фото: Facebook

Среди прочего артистка рассказала о тяжелой депрессии, когда ничего не хочется, все мысли исключительно негативные, исчезает аппетит.

"Большинству из нас, возможно, уже давно нужна квалифицированная поддержка и помощь. Это наш долг — сохранить себя. Такая реакция на психотерапию или психиатрию, в частности из-за нашей травмы в обществе", — добавляет певица.

