Украинская звезда Евровидения изменилась до неузнаваемости (фото)
Украинская певица и участница Национального отбора на Евровидение-2026 Екатерина Павленко кардинально сменила имидж. Артистка, которая сейчас развивает сольную карьеру под сценическим именем Monokate, предстала в неожиданном образе блондинки.
Над новым образом певицы работал известный звездный визажист Егор Андрюшин. Именно он опубликовал в Instagram видео с перевоплощением артистки — кадры до и после смены образа.
В подписи к ролику визажист написал: "Готовим образ на "Евровидение".
Отметим, ранее Екатерина Павленко выступала в составе группы GO_A, однако сейчас сосредоточена на сольном проекте. В частности, артистка участвует в Нацотборе на "Евровидение", финал которого состоится уже 7 февраля.
Реакции людей
- "Как же красиво", — написала певица Алена Алена;
- "Катя должна быть в таком образе на отборе", — считает блогер и музыкант Ваня Рассел;
- "Эти глаза гипнотические", — отметила подписчица;
- "Кто теперь будет поднимать мою челюсть?!" — отреагировала другая поклонница.
Напомним. ранее Фокус писал, что:
- Катя Павленко опубликовала пародийное видео, в котором иронично отреагировала на заявление Jerry Heil относительно участия в Нацотборе на Евровидение. Яна, в частности, назвала свою песню "искусством" и заявила, что претендует на победу.
- Monokate впоследствии снова иронично пошутила в соцсетях, вспомнив Jerry Heil. На этот раз поводом стал шуточный обмен комментариями под одним из сообщений.
Кроме того, в четверг, 15 января, на YouTube-канале "Евровидения Украина" выложили в публичный доступ песни финалистов Нацотбора-2026. Фокус очень кратко оценил потенциал всех заявок.