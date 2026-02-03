Украинская звезда Евровидения изменилась до неузнаваемости (фото)

Украинская певица и участница Национального отбора на Евровидение-2026 Екатерина Павленко кардинально сменила имидж. Артистка, которая сейчас развивает сольную карьеру под сценическим именем Monokate, предстала в неожиданном образе блондинки.

Над новым образом певицы работал известный звездный визажист Егор Андрюшин. Именно он опубликовал в Instagram видео с перевоплощением артистки — кадры до и после смены образа.

В подписи к ролику визажист написал: "Готовим образ на "Евровидение".

Monokate до перевоплощения Фото: Instagram Monokate после перевоплощения Фото: Instagram

Отметим, ранее Екатерина Павленко выступала в составе группы GO_A, однако сейчас сосредоточена на сольном проекте. В частности, артистка участвует в Нацотборе на "Евровидение", финал которого состоится уже 7 февраля.

Реакции людей

"Как же красиво", — написала певица Алена Алена;

"Катя должна быть в таком образе на отборе", — считает блогер и музыкант Ваня Рассел;

"Эти глаза гипнотические", — отметила подписчица;

"Кто теперь будет поднимать мою челюсть?!" — отреагировала другая поклонница.

Напомним. ранее Фокус писал, что:

Катя Павленко опубликовала пародийное видео, в котором иронично отреагировала на заявление Jerry Heil относительно участия в Нацотборе на Евровидение. Яна, в частности, назвала свою песню "искусством" и заявила, что претендует на победу.

Monokate впоследствии снова иронично пошутила в соцсетях, вспомнив Jerry Heil. На этот раз поводом стал шуточный обмен комментариями под одним из сообщений.

Кроме того, в четверг, 15 января, на YouTube-канале "Евровидения Украина" выложили в публичный доступ песни финалистов Нацотбора-2026. Фокус очень кратко оценил потенциал всех заявок.