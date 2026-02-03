Українська зірка Євробачення змінилася до невпізнаваності (фото)

Українська співачка та учасниця Національного відбору на Євробачення-2026 Катерина Павленко кардинально змінила імідж. Артистка, яка нині розвиває сольну кар’єру під сценічним ім’ям Monokate, постала в несподіваному образі білявки.

Над новим образом співачки працював відомий зірковий візажист Єгор Андрюшин. Саме він опублікував у Instagram відео з перевтіленням артистки — кадри до та після зміни образу.

У підписі до ролика візажист написав: "Готуємо образ на "Євробачення".

Monokate до перевтілення Фото: Instagram Monokate після перевтілення Фото: Instagram

Зазначимо, раніше Катерина Павленко виступала у складі гурту GO_A, однак зараз зосереджена на сольному проєкті. Зокрема, артистка бере участь у Нацвідборі на "Євробачення", фінал якого відбудеться вже 7 лютого.

Реакції людей

"Як же гарно", — написала співачка Альона Альона;

"Катя має бути в такому образі на відборі", — вважає блогер і музикант Ваня Рассел;

"Ці очі гіпнотичні", — зазначила підписниця;

"Хто тепер підніматиме мою щелепу?!" — відреагувала інша прихильниця.

