Українська зірка Євробачення змінилася до невпізнаваності (фото)
Українська співачка та учасниця Національного відбору на Євробачення-2026 Катерина Павленко кардинально змінила імідж. Артистка, яка нині розвиває сольну кар’єру під сценічним ім’ям Monokate, постала в несподіваному образі білявки.
Над новим образом співачки працював відомий зірковий візажист Єгор Андрюшин. Саме він опублікував у Instagram відео з перевтіленням артистки — кадри до та після зміни образу.
У підписі до ролика візажист написав: "Готуємо образ на "Євробачення".
Зазначимо, раніше Катерина Павленко виступала у складі гурту GO_A, однак зараз зосереджена на сольному проєкті. Зокрема, артистка бере участь у Нацвідборі на "Євробачення", фінал якого відбудеться вже 7 лютого.
Реакції людей
- "Як же гарно", — написала співачка Альона Альона;
- "Катя має бути в такому образі на відборі", — вважає блогер і музикант Ваня Рассел;
- "Ці очі гіпнотичні", — зазначила підписниця;
- "Хто тепер підніматиме мою щелепу?!" — відреагувала інша прихильниця.
Крім того, у четвер, 15 січня, на YouTube-каналі "Євробачення Україна" виклали в публічний доступ пісні фіналістів Нацвідбору-2026. Фокус дуже коротко оцінив потенціал усіх заявок.