Евровидение-2026: где смотреть финал Нацотбора и как голосовать за участников

Национальный отбор на Евровидение-2026 состоится в субботу, 7 февраля. Жюри и зрители будут выбирать победителя из числа десяти финалистов, которые подали свои заявки на конкурс и прошли предварительный этап.

Финал национального отбора покажут на YouTube-канале "Евровидение Украина" (также будут комментировать на английском языке — Юрий Мазур и Наталья Слипенко), телеканале "Суспільне Культура", на сайтах "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине", кроме того, можно слушать трансляцию на "Радіо Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко. Все, что нужно знать о финале Нацотбора-2026, — читайте в материале Фокуса.

Смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026 онлайн

Финал Нацотбора-2026

Во сколько начнется Нацотбор?

18:00 — Предшоу

19:00 — финал Нацотбора-2026

Как проголосовать за участников?

Голосование состоится во время трансляции в приложении "Дія". Также абоненты мобильных операторов могут отправить сообщение на короткий номер 7576 с кодом от 1 до 10.

Відео дня

Жюри работает по новому принципу

В нынешнем Нацотборе каждый судья будет отвечать за конкретное направление оценивания, а не выставлять общий балл за выступление.

По словам креативного продюсера отбора Германа Ненова, формат жюри переформатировали в экспертную панель, где каждый участник покрывает ключевой элемент, необходимый для успешного выступления на Евровидении.

Евгений Филатов будет анализировать саму песню — ее построение, "хуковость" и конкурсный потенциал;

Zlata Ognevıch сосредоточится на вокале и качестве живого исполнения;

Константин Томильченко будет оценивать сценическое решение и работу номера на большой сцене;

Руслана будет отвечать за харизму, уникальность артиста и его шанс на победу;

Виталий Дроздов будет анализировать медийный потенциал заявки.

Именно такие критерии, по замыслу команды Нацотбора, позволят принять более точное и взвешенное решение относительно представителя Украины на Евровидении.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Общественное вещание официально представило состав жюри национального отбора на Евровидение-2026. В этом году выступления участников будут оценивать пятеро представителей музыкальной и медиаиндустрии.

Судя по опросу на сайте Eurovisionworld, победу на Нацотборе-2026 с большим отрывом пророчат Jerry Heil. Второе и третье место досталось Leléka и Monokate.

В четверг, 15 января, на YouTube-канале "Евровидения Украина" выложили в публичный доступ песни финалистов Нацотбора-2026. Фокус очень кратко оценил потенциал всех заявок.