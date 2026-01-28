Фаворитка от Украины изменилась: кому пророчат победу на Евровидении-2026

Судя по опросу на сайте Eurovisionworld, победу на Отборе-2026 с большим отрывом пророчат Jerry Heil. Второе и третье место досталось Leléka и Monokate.

В рейтинге песен фанаты Евровидения выделяют именно Jerry Heil. Рейтинг ее песни — 5 звезд. У Leleka, Monokate, Mr. Vel, Molodi, Khayat — 4,5. У остальных еще меньше.

Рейтинг песен украинского Отбора на Евровидение-2026 Фото: eurovisionworld.com

Так же Jerry Heil выделяют как фаворитку в открытом голосовании на сайте Eurovisionworld, где опросили 11,5 тысячи поклонников конкурса.

Голосование фанатов Евровидения Фото: eurovisionworld.com

На данный момент результаты таковы:

Jerry Heil — 56%

LELÉKA — 32%

Monokate — 9%

LAUD — 4%

ЩукаРиба — 3%

MOLODI — 3%

The Elliens — 2%

Valeriya Force — 2%

Mr. Vel — 2%

KHAYAT — 1%

Кстати, до этого в приложении My Eurovision Scoreboard фанаты Евровидения после презентации песен украинского отбора определили предварительных лидеров. Победу предсказывали Monokate.

Пока неизвестно, с какими номерами и постановками будут выступать участники во время национального отбора, который состоится в Киеве уже в субботу, 7 февраля.

