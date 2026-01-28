Фаворитка від України змінилась: кому пророкують перемогу на Євробаченні-2026

Судячи із опитування на сайті Eurovisionworld, перемогу на Відборі-2026 з великим відривом пророкують Jerry Heil. Друге та третє місце дісталось Leléka та Monokate.

У рейтингу пісень фанати Євробачення виділяють саме Jerry Heil. Рейтинг її пісні — 5 зірок. Натомість у Leleka, Monokate, Mr. Vel, Molodi, Khayat — 4,5. У решти ще менше.

Рейтинг пісень українського Відбору на Євробачення-2026 Фото: eurovisionworld.com

Так само Jerry Heil виділяють як фаворитку у відкритому голосуванні на сайті Eurovisionworld, де опитали 11,5 тисяч шанувальників конкурсу.

Голосування фанатів Євробачення Фото: eurovisionworld.com

Наразі результати такі:

Jerry Heil — 56%

LELÉKA — 32%

Monokate — 9%

LAUD — 4%

ЩукаРиба — 3%

MOLODI — 3%

The Elliens — 2%

Valeriya Force — 2%

Mr. Vel — 2%

KHAYAT — 1%.

До речі, до цього у застосунку My Eurovision Scoreboard фанати Євробачення після презентації пісень українського Відбору визначили попередніх лідерів. Перемогу віщували Monokate.

Відео дня

Поки що невідомо, з якими номерами та постановками виступатимуть учасники під час національного відбору, який відбудеться в Києві уже в суботу, 7 лютого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катя Павленко опублікувала пародійне відео, у якому іронічно відреагувала на заяву Jerry Heil щодо участі в Відборі на Євробачення. Яна, зокрема, назвала свою пісню "мистецтвом" та заявила, що претендує на перемогу.

Українська співачка Valeriya Force, яка цьогоріч бере участь у національному Відборі на Євробачення-2026, вражена цінами на послуги в столиці України. За її словами, такі самі розцінки в Америці, де рівень життя незрівнянно вищий.

Крім того, співачка Лея поскаржилась, що не пройшла до Відбір Євробачення, а в мережі висміяли її пісню.