Опять без Данилко: кто вошел в жюри Нацотбора на Евровидение-2026
"Суспільне" официально представило состав жюри национального отбора на Евровидение-2026. В этом году выступления участников будут оценивать пятеро представителей музыкальной и медиаиндустрии.
В списке нынешних членов жюри нет громких имен, в частности Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки давно стал символом Евровидения, однако не обошлось без сюрпризов.
В состав жюри вошли:
- Руслана — победительница Евровидения-2004;
- Zlata Ognevich — певица и сонграйтерка;
- Евгений Филатов — украинский композитор и певец;
- Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа";
- Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.
Финал национального отбора, во время которого определят представителя Украины на Евровидении-2026, состоится 7 февраля.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Судя по опросу на сайте Eurovisionworld, победу на Нацотборе-2026 с большим отрывом пророчат Jerry Heil. Второе и третье место досталось Leléka и Monokate. В рейтинге песен фанаты Евровидения выделяют именно Jerry Heil. Рейтинг ее песни — 5 звезд. Зато у Leleka, Monokate, Mr. Vel, Molodi, Khayat — 4,5. У остальных еще меньше.
- Также опубликованы песни всех участников Нацотбора на Евровидение-2026 от Украины. Это композиции разных жанров, которые ощутимо отличаются по звучанию и подаче. Впрочем, некоторые исполнители начали повторяться, хватаясь за отголоски прошлого успеха.
