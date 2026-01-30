Опять без Данилко: кто вошел в жюри Нацотбора на Евровидение-2026

"Суспільне" официально представило состав жюри национального отбора на Евровидение-2026. В этом году выступления участников будут оценивать пятеро представителей музыкальной и медиаиндустрии.

В списке нынешних членов жюри нет громких имен, в частности Андрея Данилко, который в образе Верки Сердючки давно стал символом Евровидения, однако не обошлось без сюрпризов.

В состав жюри вошли:

Руслана — победительница Евровидения-2004;

Zlata Ognevich — певица и сонграйтерка;

Евгений Филатов — украинский композитор и певец;

Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа";

Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.

Финал национального отбора, во время которого определят представителя Украины на Евровидении-2026, состоится 7 февраля.

