Знову без Данилка: хто увійшов до журі Нацвідбору на Євробачення-2026

Суспільне мовлення офіційно представило склад журі національного відбору на Євробачення-2026. Цього року виступи учасників оцінюватимуть п’ятеро представників музичної та медіаіндустрії.

У списку цьогорічних членів журі немає гучних імен, зокрема Андрія Данилка, який в образі Вєрки Сердючки давно став символом Євробачення, однак не минулось без сюрпризів.

До складу журі увійшли:

Руслана — переможниця Євробачення-2004;

Zlata Ognevich — співачка та сонграйтерка;

Євген Філатов — український композитор і співак;

Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа";

Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.

Фінал національного відбору, під час якого визначать представника України на Євробаченні-2026, відбудеться 7 лютого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Судячи з опитування на сайті Eurovisionworld, перемогу на Нацвідборі-2026 з великим відривом пророкують Jerry Heil. Друге та третє місце дісталось Leléka та Monokate. У рейтингу пісень фанати Євробачення виділяють саме Jerry Heil. Рейтинг її пісні — 5 зірок. Натомість у Leleka, Monokate, Mr. Vel, Molodi, Khayat — 4,5. У решти ще менше.

Також опубліковані пісні всіх учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 від України. Це композиції різних жанрів, які відчутно відрізняються за звучанням та подачею. Втім, деякі виконавці почали повторюватися, хапаючись за відлуння минулого успіху.

Учасницю Нацвідбору Valeriya Force засудили за те, що вона нібито "згадала про Україну", хоча позиціонує себе як американська співачка з українським корінням.