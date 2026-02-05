Фаворитка Нацвідбору-2026 лікувалась у психлікарні: що з нею сталося (фото)

Фіналістка національного відбору на Євробачення-2026 зізналась, що пережила кризовий період у своєму житті. Зокрема, їй довелося звернутися за допомогою до німецьких фахівців.

Донедавна Leleka була не дуже відомою українській публіці, однак саме її називають однією із фавориток конкурсу. Співачка пережила одночасно великий злет в кар’єрі та велику прірву в особистому житті. Своєю історією вона поділилась в інтерв'ю Марічці Падалко.

"Те, що стосується психічних захворювань, я розумію, що тут ми маємо сферу впливу. Ми можемо зберегти тих людей, які мають психічні захворювання, щоб вони не вчинили само***. Бо це завжди дуже сильний психічний стан. Всі розуміють, що це не варіант", — розповіла вона.

Фаворитка Нацвідбору-2026 Фото: Facebook

Серед іншого артистка розповіла про важку депресію, коли нічого не хочеться, всі думки виключно негативні, зникає апетит.

"Більшості з нас, можливо, вже давно потрібна кваліфікована підтримка і допомога. Це наш обов’язок — зберегти себе. Така реакція на психотерапію чи психіатрію, зокрема через нашу травму в суспільстві", — додає співачка.

