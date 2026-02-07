Підтримайте нас RU
Стиль життя Євробачення 2026

Оголошено переможця Нацвідбору на Євробачення: максимальні бали від журі та глядачів (фото)

Фото ілюстративне | Фото: Eurovision.tv

7-го лютого відбувся фінал Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення, яке цьогоріч приймає Австрія. Журі та глядачі обрали представника України серед 10 конкурсантів, а переможець вже в травні виступить на сцені Відня.

Фокус вів пряму трансляцію весь ефір, а тепер разом з ведучими Лесею Нікітюк та Тимуром Мірошниченком оголошує переможця.

Переможець Нацвідбору на Євробачення-2026

Перемогу в Нацвідборі здобула Lelѐka. За пісню Ridnym глядачі та професійне журі віддали найбільше голосів. Українці оцінили виступ у 10 балів. А журі своєю чергою дали — 10.

Lelѐka стала переможицею Нацвідбору на Євробачення-2026
Фото: Суспільне
Фото: Суспільне

Загалом протягом вечора ми почули 10 виступів конкурсантів у такому порядку:

  1. Valeriya Force — Open Our Hearts
  2. Molodi — Legends
  3. Monokate — ТYТ
  4. The Elliens — Crawling Whispers
  5. Laud — Lightkeeper
  6. Lelѐka — Ridnym
  7. Mr. Vel — Do or Done
  8. Khayat — "Герци"
  9. Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
  10. "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Раніше Eurovisionworld перемогу на Нацвідборі-2026 з великим відривом пророкували Jerry Heil. Друге та третє місце тоді дісталось Leléka та Monokate.

Коли буде Євробачення-2026

Австрійський співак JJ став переможцем Євробачення-2025 минулого травня, тому "привіз" конкурс до столиці своєї країни цього року.

  • Перший півфінал відбудеться 12 травня;
  • Другий півфінал — 14 травня;
  • Гранд-фінал — 16 травня.

Кажуть, що Євробачення принесе Відню понад 52 мільйони євро прибутку і буде створено близько 550 нових робочих місць.

