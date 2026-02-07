Оголошено переможця Нацвідбору на Євробачення: максимальні бали від журі та глядачів (фото)
7-го лютого відбувся фінал Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення, яке цьогоріч приймає Австрія. Журі та глядачі обрали представника України серед 10 конкурсантів, а переможець вже в травні виступить на сцені Відня.
Переможець Нацвідбору на Євробачення-2026
Перемогу в Нацвідборі здобула Lelѐka. За пісню Ridnym глядачі та професійне журі віддали найбільше голосів. Українці оцінили виступ у 10 балів. А журі своєю чергою дали — 10.
Загалом протягом вечора ми почули 10 виступів конкурсантів у такому порядку:
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- Molodi — Legends
- Monokate — ТYТ
- The Elliens — Crawling Whispers
- Laud — Lightkeeper
- Lelѐka — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- Khayat — "Герци"
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРиба" — "Моя земля"
Раніше Eurovisionworld перемогу на Нацвідборі-2026 з великим відривом пророкували Jerry Heil. Друге та третє місце тоді дісталось Leléka та Monokate.
Коли буде Євробачення-2026
Австрійський співак JJ став переможцем Євробачення-2025 минулого травня, тому "привіз" конкурс до столиці своєї країни цього року.
- Перший півфінал відбудеться 12 травня;
- Другий півфінал — 14 травня;
- Гранд-фінал — 16 травня.
Кажуть, що Євробачення принесе Відню понад 52 мільйони євро прибутку і буде створено близько 550 нових робочих місць.
