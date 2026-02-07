Оголошено переможця Нацвідбору на Євробачення: максимальні бали від журі та глядачів (фото)

7-го лютого відбувся фінал Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення, яке цьогоріч приймає Австрія. Журі та глядачі обрали представника України серед 10 конкурсантів, а переможець вже в травні виступить на сцені Відня.

Фокус вів пряму трансляцію весь ефір, а тепер разом з ведучими Лесею Нікітюк та Тимуром Мірошниченком оголошує переможця.

Переможець Нацвідбору на Євробачення-2026

Перемогу в Нацвідборі здобула Lelѐka. За пісню Ridnym глядачі та професійне журі віддали найбільше голосів. Українці оцінили виступ у 10 балів. А журі своєю чергою дали — 10.

Lelѐka стала переможицею Нацвідбору на Євробачення-2026 Фото: Суспільне

Загалом протягом вечора ми почули 10 виступів конкурсантів у такому порядку:

Valeriya Force — Open Our Hearts Molodi — Legends Monokate — ТYТ The Elliens — Crawling Whispers Laud — Lightkeeper Lelѐka — Ridnym Mr. Vel — Do or Done Khayat — "Герци" Jerry Heil — Catharticus (Prayer) "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Раніше Eurovisionworld перемогу на Нацвідборі-2026 з великим відривом пророкували Jerry Heil. Друге та третє місце тоді дісталось Leléka та Monokate.

Коли буде Євробачення-2026

Австрійський співак JJ став переможцем Євробачення-2025 минулого травня, тому "привіз" конкурс до столиці своєї країни цього року.

Перший півфінал відбудеться 12 травня ;

; Другий півфінал — 14 травня ;

; Гранд-фінал — 16 травня.

Кажуть, що Євробачення принесе Відню понад 52 мільйони євро прибутку і буде створено близько 550 нових робочих місць.

