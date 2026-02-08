Скандал на нацотборе Евровидения: в сети возмутились словами певицы Русланы (видео)

Спич Русланы вызвал бурную реакцию сети из-за слов в поддержку исполнительницы LELEKA, которая выиграла нацотбор на песенный конкурс. Юзеры требуют провести повторное голосование из-за влияния на результаты.

Причиной такого поступка стало выступление певицы, которая является членом жюри и призвала голосовать за конкурсантку. По мнению пользователей сети, это является нарушением условий конкурсного отбора, пишет УНИАН.

В то же время в соцсетях вспоминают, что в прошлом году из жюри Нацотбора исключили солистку группы "Go_A" Екатерину Павленко. Тогда певица делала репост материала, что одной из групп Литвы понравились участники "Ziferblat".

В комментариях напоминают, что тогда поступок Павленко расценили как прямую поддержку одного из участников видобру. В то же время призыв певицы Русланы оставили в эфире.

Руслана призвала голосовать за исполнительницу LELEKA (смотреть с 02:21:10)

Впоследствии на возмущение в сети отреагировали организаторы конкурса. В обнародованном заявлении говорится о том, что во время финала Нацотбора члены жюри "делятся впечатлениями от выступлений артистов, предоставляют как негативные, так и позитивные комментарии".

"Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и призвала выбрать именно ее. Такой комментарий не нарушает правил Национального отбора и является личной позицией Русланы", — резюмируется в заявлении.

Реакция соцсетей

В комментариях к постам "Суспільного", которое проводило трансляцию нациотбора, на организаторов и певицу посыпался шквал негативных реплик. Больше всего поддержки получили следующие:

"Попахивает фальсификацией";

"Жюри постоянно агитировали за нее. Разве это по правилам? И почему так мало времени дали на голосование? Во время блэкаутов...";

"Суспільне, тут попахивает дисквалификацией данной участницы, что за пропаганда на судейской скамье, кто такое допустил?";

"Нужно новое голосование, которое будет длиться не 5 минут!";

"А где видео с Русланой? Это по правилам — призывать к голосованию? Почему нет официального комментария?".

Ранее Фокус рассказывал о том, как проходит Нацотбор на Евровидение. Украина выберет своего представителя или представительницу на песенный конкурс, который пройдет в мае в Вене.

Впоследствии стало известно, что был объявлен победитель Нацотбора на Евровидение. Победу в Нацотборе получила Lelѐka. За песню Ridnym зрители и профессиональное жюри отдали больше всего голосов.