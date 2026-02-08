Скандал на нацвідборі Євробачення: в мережі обурилися словами співачки Руслани (відео)

Спіч Руслани викликав бурхливу реакцію мережі через слова на підтримку виконавиці LELEKA, яка виграла нацвідбір до пісенного конкурсу. Юзери вимагають провести повторне голосування через вплив на результами.

Причиною такого вчинку став виступ співачки, яка є членом журі та закликала голосувати за конкурсантку. На думку користувачів мережі, це є порушенням умов конкурсного відбору, пише УНІАН.

Водночас в соцмережах згадують, що минулого року з журі Нацвідбору виключили солістку гурту "Go_A" Катерину Павленко. Тоді співачка робила репост матеріалу, що одному з гуртів Литви сподобалися учасники "Ziferblat".

В коментарях нагадують, що тоді вчинок Павленко розцінили як пряму підтримку одного з учасників відобру. Водночас заклик співачки Руслани залишили у етері.

Руслана закликала голосувати за виконавицю LELEKA (дивитися з 02:21:10)

Згодом на обурення в мережі відреагували організатори конкурсу. У оприлюдненій заяві йдеться про те, що під час фіналу Нацвідбору члени журі "діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі".

"Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA із закликала обрати саме її. Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани", — резюмується в заяві.

Реакція соцмереж

У коментарях до постів "Суспільного", яке проводило трансляцію націвідбору, на організаторів і співачку посипався шквал негативних реплік. Найбільше підтримки отримали наступні:

"Попахує фальсифікацією";

"Журі постійно агітували за неї. Хіба це за правилами? І чому так мало часу дали на голосування ? Під час блекаутів…";

"Суспільне, тут попахує дискваліфікацією даної учасниці, що за пропаганда на судівській лаві, хто таке допустив?";

"Потрібне нове голосування, яке буде тривати не 5 хвилин!";

"А де відео з Русланою? Це за правилами — закликати до голосування ? Чому немає офіційного коментаря?".

Раніше Фокус розповідав про те, як проходить Нацвідбір до Євробачення. Україна обере свого представника чи представницю на пісенний конкурс, яке пройде в травні у Відні.

Згодом стало відомо, що було оголошено переможця Нацвідбору на Євробачення. Перемогу в Нацвідборі здобула Lelѐka. За пісню Ridnym глядачі та професійне журі віддали найбільше голосів.