Игорь Кондратюк высказался о скандале с Русланой на Нацотборе

Известный украинский продюсер и телеведущий прокомментировал выступление и победу Leléka на Нацотборе. Он также поддержал Руслану, которую обвинили в нарушении правил конкурса.

Игорь Кондратюк высказался относительно победы Leléka в финале национального отбора на Евровидение-2026. Собственными мыслями он поделился в Facebook, признавшись, что впервые за много лет не смотрел трансляцию вживую.

Кондратюк о Руслане

"Осуждаю тех, кто хейтит Руслану, которая агитировала за будущую (как оказалось!) победительницу этого Нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу — и та победила на Евровидении!" — пишет Кондратюк.

Игорь Кондратюк о скандале с Русланой Фото: Facebook

Он вспомнил, как сам много лет был членом жюри различных талант-шоу, и всегда говорил то, что хотел, в частности, высказывал свои очень субъективные мнения относительно участников.

"Я таки посмотрел фрагмент, а именно — дайджест для голосования. И поймал себя на мысли, что я бы проголосовал именно за Leléka", — добавил телеведущий.

Также он не обошел вниманием упреки певице, что она уже много лет живет за границей, поэтому якобы нет морального права презентовать Украину на международном песенном конкурсе.

"Остается ли украинка, которая много лет живет за границей украинкой? 1000%! Никакого сомнения. Имеет ли право она при этом соревноваться наравне с теми, кто живет именно в Украине, а почему нет? Если правила позволяют. Пусть хорошо выступает, и для Украины победу получает!" — заявил продюсер.

Организация Нацотбора

В конце он поднял вопрос стоимости организации национального отбора во времена войны.

"Продолжаю не понимать, зачем делать такой дорогой Нацотбор во время нашей войны на выживание", — отметил Кондратюк.

В комментариях его подписчики начали обмениваться позициями.

"Вспомним Квитку Цисык. Кто скажет, что она не украинка?";

"Она, может, больше украинка, чем некоторые, кто живет в Украине!";

"Не знала ее до победы. Послушала. Вообще никакая, не зацепила ни песня, ни исполнение";

Отзывы пользователей сети Фото: Facebook

"Но в стране война, денег не хватает, можно было и отказаться от Евровидения. А деньги для военных на армию, и на энергетику. Зима, люди мерзнут, есть более важные приоритеты. Мое мнение".

