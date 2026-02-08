У Lelѐka, которая едет на Евровидение, появились очень большие проблемы

Певица Lelѐka победила Нацотбор, вполне заслуженно получив самые высокие баллы, как от членов жюри, так и от зрителей. Одна из фавориток, Jerry Heil, неожиданно для многих оказалась на третьем месте, хотя в последние недели ей предвещали едва ли не триумф.

Как было сказано, Jerry Heil, несмотря на огромный опыт, мощную фан-базу, стильную постановку и развернутую пиар-кампанию, продолжает спекулировать на теме религии, а также частично повторяется. Вероятно, не всем нравится идея вымаливать на коленях победу в конкурсе, выезжая на жалости и сострадании. Поэтому имеем то, что имеем.

Холодный душ ждал и Monokate, которая со своим репертуаром надеялась дважды войти в одну реку, а попала в другое место. Можно было бы обвинить жюри в необъективности, но зрители вообще отдали ей только 3 балла. Делаем выводы.

Lelѐka на финале Нацотбора

Как мы уже писали, это действительно лучшая заявка от Украины в этом году. Песня Ridnym — с нужными нам смыслами, очень своевременна. Это не очередная мольба о помощи на коленях с претенциозным выражением лица, а мягкость, в которой скрывается абсолютная сила. Простота, в которую влюбляешься. Свет, который не ослепляет, а дает надежду. К тому же чувствуются украинские мотивы не только в словах, но и в самом звучании. Как по мне, это главное.

Lelѐka на финале Нацотбора

При всем уважении к участникам и их непосильным стараниям, послав на конкурс "фирменных" The Elliens, Laud или Mr. Vel, никто из еврофанов не увидит там Украину.

Большая проблема Lelѐka

Песня Lelѐka, как по мне, на грани гениальности , а вот постановка на грани катастрофы. Во-первых, западная публика не "отстреливает", что Lelѐka, это такая птичка, поэтому платье певицы (а-ля у аиста), а также эти китчевые одуванчики, лепестки и полета птички — им тотально непонятны. Это надо учесть.

Во-вторых, абсолютно искореженная безвкусицей графика, откопанная из каких-то 90-х годов. Кто и в каком состоянии придумал тот психоз камеры, трясущейся в конвульсиях, как будто у оператора схватило сердце? Еще и имитация побоев на красном фоне, распускание одуванчика, очень напоминающее "дерево жизни" Джамалы... Никуда не годится.

Lelеka идет по стопам Джамалы Фото: Фокус

Весь этот визуальный бардак надо убрать, потому что он калечит песню и делает из Lelѐka звезду "Сорочинской ярмарки". Хочется синтеза народных мотивов с модернизмом . Например, обыграть в постановке космическую тематику: восход Солнца, орбита Земли, Луна. Подчеркнуть наше экзистенциальное одиночество в планетарном масштабе, где черная пустота, которую обогревает голос певицы. Поиграть с тенями. Как можно больше масштаба, пространства и одновременно минимализма.

Операторские приемы в номере Lelеka неудачны Фото: Eurovision Ukraine official

Также надо усовершенствовать стиль Lelѐka: добавить "воздушности" образу, в частности платью (сделать его полупрозрачным?). Кроме того, прическа слишком герметична, почему бы не распустить волосы, сделав силуэт более свободным. Убрать массивную бижутерию с пальцев. Все должно быть как оголенный нерв... А если выйти на сцену босиком? Словом, постановку надо продумать и менять кардинально, иначе это камень, который все потянет на дно.

Вместе с тем, перед нами, как говорил классик, "потужна" заявка на Евровидение. То, что она прошла отбор, — это уже победа.

