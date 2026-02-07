"Сюрприз" на балконе: украинец купил дачу у реки всего за $300 (фото)
Автор канала "Дача Life" в TikTok рассказывает о покупке и ремонте старого дома в Николаевской области. Большое преимущество: выход к реке, которая течет неподалеку.
Мужчина, который не называет своего имени, приобрел за 300 долларов участок у реки. На прилегающей территории, которую он купил ранее, расположен заброшенный дом, поэтому новый владелец взялся за работу. Что у него получилось, — читайте в публикации Фокуса.
Дача в Николаеве
По словам хозяина, жилье было в очень плохом состоянии. В частности, пристройка фактически разрушена: стены полуразвалены, оконные рамы выбиты, дверей нет, а крыша почти полностью сгнила. Внутри также практически ничего нет, кроме некоторой брошенной мебели еще советской эпохи и строительного мусора.
В другом видео автор показал, как убирает территорию вокруг: там много диких деревьев и кустов. Но есть большой "сюрприз": выход к реке, которая течет неподалеку от основного дома, который также нуждается в капитальном ремонте.
"Вот такой результат после 2 часов уборки", — похвастался автор блога, проведя для зрителей экскурсию по территории своего дома.
Обсуждение
В комментариях новый владелец признался, что участок расположен в Николаеве. Зрители начали делиться своими мыслями.
- "Короче, оно и стоит такие деньги, потому что по кругу, как Чернобыль, такое все сырое и не уютное от таких мест все бегут, а не покупают";
- "Это шикарное место, где можно побыть наедине со своими мыслями... В одиночестве";
- "Поздравляю, хорошая покупка. Наведете порядок, рядом водоем".
