"Сюрприз" на балконі: українець купив дачу біля річки всього за $300 (фото)

Автор каналу "Дача Life" у TikTok розповідає про купівлю та ремонт старого будинку в Миколаївській області. Велика перевага: вихід до річки, що тече неподалік.

Чоловік, який не називає свого імені, придбав за 300 доларів ділянку біля річки. На прилеглій території, яку він купив раніше, розташований занедбаний будинок, тож новий власник взявся до роботи. Що у нього вийшло, — читайте у публікації Фокусу.

Чоловік купив дачу в Миколаєві

Дача у Миколаєві

За словами господаря, житло було в дуже поганому стані. Зокрема, прибудова фактично зруйнована: стіни напіврозвалені, віконні рами вибиті, дверей немає, а дах майже повністю згнив. Всередині також практично нічого немає, окрім деяких покинутих меблів ще радянської доби та будівельного сміття.

Чоловік придбав дачу з ділянкою у Миколаєві Фото: TikTok

В іншому відео автор показав, як прибирає територію довкола: там багато диких дерев та кущів. Але є великий "сюрприз": вихід до річки, що тече неподалік основного будинку, який також потребує капітального ремонту.

Відео дня

З балкона відкривається неймовірний пейзаж Фото: TikTok

"Ось такий результат після 2 годин прибирання", — похизувався автор блогу, провівши для глядачів екскурсію територією свого помешкання.

Обговорення

У коментарях новий власник зізнався, що ділянка розташована у Миколаєві. Глядачі почали ділитися своїми думками.

"Коротше, воно і коштує такі гроші, бо по кругу, наче Чорнобиль, таке все сире і не затишне від таких місць всі тікають, а не купляють";

"Це шикарне місце, де можна побути наодинці зі своїми думками… На самоті";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Вітаю, гарна покупка. Наведете порядок, поруч водойма".

