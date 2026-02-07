Украинка назвала страну, где платят до $3500, чтобы люди не уезжали

Екатерина Куликовская, которая с семьей живет в США, рассказала, в каком штате горожанам платят просто за проживание. По ее словам, на эти деньги не стоит рассчитывать, если это единственная причина переезда.

Екатерина ведет социальные сети, в частности Instagram и TikTok, где рассказывает о своем опыте проживания в американском Фербенксе, что на Аляске. Бывают периоды, когда температура воздуха там не поднимается выше -30 градусов. Какие там условия для жизни, — читайте в материале Фокуса.

"Дивиденды для всех жителей Аляски платят из-за нефти, которую здесь качают. Каждый раз сумма разная: бывает $2000 на человека, бывало $3500, а бывало только $1000 в год", — делится украинка.

Подводные камни

По словам Екатерины, люди не знают многих деталей и подводных камней, которые стоит учитывать, если надумаете переехать в этот отдаленный американский штат.

Відео дня

Украинка живет на Аляске

"Переезжать сюда ради этих денег точно не надо! Почему? Во-первых, это очень мало. Примерно платят 1500 в год на одного человека. Конечно, платят за всех: и за маленьких новорожденных, и за взрослых людей. Когда у тебя в семье четыре человека, то это примерно 6 тысяч долларов. Конечно, бывало, что платили и по 3000. Тогда это как праздник", — добавляет она.

"Это почти ничего"

Раньше за эти деньги, если большая семья, можно было приобрести машину. Однако в наше время, по словам девушки, "это почти ничего".

На Аляске платят за проживание Фото: Instagram

"Самый главный минус — ты должен быть резидентом Аляски. Тот, кто прожил на Аляске 9 месяцев и больше, никогда не был судим, имеет гражданство или хотя бы грин-карту. Программа U4U и все визы — не считаются. Поэтому, друзья, дивиденды не повод жить на Аляске. Мы здесь не из-за этого живем", — подытожила Куликовская.

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия, которая сейчас живет в Румынии, рассказала, как интересно провести один день в Бухаресте и при этом потратить не более 50 евро. Среди рекомендованных локаций — парк Чишмиджиу и Старый город.

Чемпион Украины по кикбоксингу (ICO) Иван Одинецкий уехал из Украины в Испанию, а недавно перебрался в Таиланд. О своем опыте спортсмен активно рассказывает в социальных сетях.

К тому же женщина раскрыла цены в Буковеле в начале 2026 года, чем удивила сеть.